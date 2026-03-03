Brennende Frauenpuppe am Galgen – 135 Jahre alter Brauch empört

Ein 135 Jahre alter Brauch, eine brennende Frauenpuppe am Galgen – und ein Sturm der Empörung, der einen steirischen Verein kalt erwischt.

Ein Brauch eines Murauer Eisstockschützenvereins sorgt derzeit in sozialen Netzwerken für lebhafte Debatten. Während der Verein für die Aufregung kein Verständnis aufbringt, reagieren Grazer Frauenrechtlerinnen mit deutlicher Empörung.

Am Ende jeder Saison verbrennt der Verein traditionell die sogenannte „Eisbahnnudel“ – eine Frauenpuppe, die an einem Galgen hängt. Festgehalten wurde das Brauchtum in einem Facebook-Beitrag, der inzwischen gelöscht wurde. Wie die „Kleine Zeitung“ berichtet, stammte der Post vom ÖVP-Stadtparteiobmann Adolf Bogensberger.

In den Kommentaren ließ die Kritik nicht lange auf sich warten: Der Brauch verharmlost Gewalt gegen Frauen, lautete der Vorwurf – besonders in einer Zeit, in der Femizide allgegenwärtig seien, sei ein solches Ritual „problematisch“.

Vereins-Verteidigung

Für den Vereinspräsidenten ist diese Kritik nicht nachvollziehbar. Er verwies darauf, dass der Brauch auf eine mehr als 135-jährige Geschichte zurückblickt und keinerlei frauenfeindliche Intention verfolge. Das Verbrennen der „Eisbahnnudel“ stehe symbolisch für das Vertreiben von Dunkelheit und Winter.

Die Tradition habe ihren Ursprung in Bayern, der steirische Verein habe sie übernommen und gedenke, sie auch in Zukunft zu pflegen. Sollte die Geschlechterfrage im Mittelpunkt stehen, könne man im nächsten Jahr auch eine männliche Puppe verbrennen – das Geschlecht sei dabei nicht ausschlaggebend. Auch Bogensberger stellte sich hinter den Brauch und verwies darauf, dass dem Verein Frauen angehören, die daran keinen Anstoß nehmen.

Grazer Frauenrat

Der Grazer Frauenrat hingegen teilt diese gelassene Haltung nicht. In einem offenen Brief an den Verein sprach er von einer „irritierenden und gewaltverharmlosenden Inszenierung“ und sah sich dabei an die düstere Epoche der Hexenverfolgungen erinnert.

Tradition allein könne keine Rechtfertigung für derartige Praktiken sein, heißt es in dem Schreiben. Bräuche und Überlieferungen seien „nicht in Stein gemeißelt“ – sie dürften und müssten sich wandeln, wenn sie mit den Werten einer Gesellschaft, in der Frauen als gleichberechtigt gelten, nicht mehr vereinbar seien.