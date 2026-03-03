KOSMO KOSMO
KOSMO KOSMO
Verletzungsschock

Wackelt WM-Traum – ÖFB-Star bricht in Madrid zusammen

Foto: epa/KIKO HUESCA
1 Min. Lesezeit |

David Alaba musste Real Madrids Heimspiel früh verlassen – und die Sorgen um den Österreicher wachsen erneut.

In der 55. Minute war Schluss für David Alaba. Der österreichische Nationalspieler musste beim Heimspiel von Real Madrid gegen Getafe vorzeitig vom Platz – Wadenprobleme zwangen den Innenverteidiger zur Aufgabe. Die Partie in der Primera División endete mit einer 0:1-Niederlage für die Madrilenen.

Alabas Verletzungshistorie

Für Alaba ist es nicht das erste Mal, dass ihn körperliche Beschwerden ausbremsen. Seit seinem schweren Kreuzbandriss im Dezember 2023 kämpft der in Wien-Favoriten geborene Wiener immer wieder mit Verletzungsrückschlägen. Erste medizinische Checks fanden laut Reporter Guillermo Rai bereits am Morgen statt.

Diagnose ausstehend

Eine gesicherte Diagnose liegt bislang nicht vor. Auch über eine mögliche Ausfallzeit ist noch nichts bekannt.

Die medizinische Abteilung von Real Madrid unterzieht den Defensivmann derzeit einer eingehenden Untersuchung.

KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
