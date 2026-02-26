Real-Schock: Asencio regungslos vom Platz getragen

Schockmoment bei Real Madrid: Ein Spieler wird regungslos vom Platz getragen – doch dann kommt die erlösende Nachricht.

Raul Asencio hat nach einem dramatischen Zwischenfall im Champions-League-Playoff-Rückspiel gegen Benfica Entwarnung gegeben. Real Madrid setzte sich am Mittwochabend mit 2:1 durch und zog mit einem Gesamtsieg von 3:1 (Hinspiel: 1:0) ins Achtelfinale der Champions League ein – doch das Ergebnis rückte zwischenzeitlich in den Hintergrund.

Schockmoment auf dem Rasen

In der 71. Minute kam es zu einem heftigen Zusammenprall zwischen Asencio und seinem Teamkollegen Eduardo Camavinga. Während Camavinga die Situation rasch überstehen konnte, blieb der 23-Jährige regungslos auf dem Rasen liegen und musste mehrere Minuten lang medizinisch versorgt werden.

Mit einer Halskrause wurde er schließlich auf einer Trage vom Platz gebracht und mit Verdacht auf eine schwere Nackenverletzung ins Krankenhaus eingeliefert. Für ihn kam David Alaba ins Spiel.

Madrids Trainer Alvaro Arbeloa beschrieb die bange Stimmung auf der Bank in deutlichen Worten: „Uns stockte der Atem, als wir sahen, wie er auf einer Trage weggebracht wurde. Es ist etwas im Nacken, scheint aber nicht ernst zu sein. Hoffentlich bleibt es nur bei einem Schreck.“

Assencios Entwarnung

Diese Hoffnung bestätigte sich kurz darauf. Asencio meldete sich persönlich via Instagram zu Wort und zerstreute alle Sorgen: „Vielen Dank für all die aufmunternden Nachrichten! Es war nur ein Schreck! Auf in die nächste Runde!“