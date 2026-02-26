KOSMO KOSMO
VKI warnt Eltern: Jede dritte Kinderzahnpasta schützt Zähne nicht

FOTO: iStock/Andreia Castro
1 Min. Lesezeit |

Nicht jede Kinderzahnpasta hält, was sie verspricht – beim Fluoridgehalt gibt es entscheidende Unterschiede.

Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat gemeinsam mit der Stiftung Warentest 16 Kinderzahnpasten getestet. Das Ergebnis: Fünf der getesteten Produkte enthalten kein oder zu wenig Fluorid und bieten damit keinen ausreichenden Schutz vor Karies. Betroffen sind die Marken Alverde Naturkosmetik, Karex Kinder, Lavera Naturkosmetik, Nordics und Woom.

Für Kinderzahnpasten gilt ein Fluoridgehalt von 1.000 ppm als empfohlener Richtwert. „Das entspricht einem Fluoridanteil von 0,1 Prozent“, erläuterte Christian Undeutsch, Projektleiter beim Verein für Konsumenteninformation (VKI).

KOSMO-Redaktion
