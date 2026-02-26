Update-Schock: Diese Samsung-Geräte fliegen raus

Samsungs nächstes großes Update bringt Neues – doch für Nutzer älterer Fitness-Tracker könnte es eine unangenehme Überraschung bereithalten.

Im Zuge der Vorbereitungen auf One UI 8.5 passt Samsung auch seine App-Landschaft an. Die aktualisierte Version der Galaxy Wearable App wird künftig keine Unterstützung mehr für den Samsung Galaxy Fit und den Samsung Galaxy Fit e bieten, wie das Portal Android Authority berichtet. Beide Geräte wurden 2019 eingeführt und richteten sich als preisgünstige Einstiegsmodelle im Fitness-Tracker-Segment an ein breites Publikum.

Mit dem Galaxy Fit 2 und dem Galaxy Fit 3 stehen mittlerweile neuere Alternativen zur Verfügung. Wer eines der betroffenen Modelle weiterhin nutzt, sollte das Update laut Android Authority zunächst nicht einspielen, um den gewohnten Funktionsumfang zu bewahren. Offen bleibt derzeit, ob der Wegfall der Unterstützung auch die Datensynchronisierung mit Samsung Health beeinträchtigt.

App-Neugestaltung

Das Update bringt darüber hinaus eine visuelle Neugestaltung der App, die sich am Design von One UI 8.5 orientiert. Auch die Sicherheitsmechanismen bei Smart Switch wurden überarbeitet. Neu hinzugekommen ist außerdem die Kompatibilität mit den Samsung Galaxy Buds 4 und den Samsung Galaxy Buds 4 Pro, deren offizieller Marktstart in absehbarer Zeit erwartet wird.

Letztes großes Update

Mit dem Erscheinen von One UI 9 steht für viele Galaxy-Geräte das letzte umfangreiche Software-Update bevor. Für die Samsung Galaxy S23-Reihe dürfte die neue Version das abschließende große Android-Upgrade darstellen – künftige Updates werden sich voraussichtlich auf Sicherheitspatches beschränken.