Wiener Bub (8) unheilbar krank – Ministerium kürzt Hilfe

Spiegelverkehrte Organe, lebenslange Medikamente – und trotzdem weniger staatliche Hilfe. Ein Wiener Bub steht im Mittelpunkt eines brisanten Behördenstreits.

Leon kam vor acht Jahren mit einer außergewöhnlichen Besonderheit zur Welt: Bei dem Wiener Buben sind sämtliche inneren Organe seitenverkehrt angelegt – ein Zustand, der medizinisch als Situs inversus totalis bezeichnet wird. Schon 48 Stunden nach der Geburt war ein erster chirurgischer Eingriff notwendig, weil seine Speiseröhre keine Verbindung zum Magen aufwies. Heute ist der Achtjährige dauerhaft auf Medikamente angewiesen, kämpft mit anhaltendem Husten und hat Probleme mit seinem Gleichgewichtssinn.

Ungeachtet dieser anhaltenden gesundheitlichen Belastungen stufte das Sozialministerium seinen Behinderungsgrad von 50 auf 30 Prozent zurück – mit weitreichenden Folgen: Weder ein Behindertenpass noch Pflegegeld stehen Leon seither zu.

Der Behindertenpass in Österreich steht Personen zu, deren Grad der Behinderung mindestens 50 Prozent beträgt. Die Herabstufung auf 30 Prozent bedeutet damit den Verlust dieses Ausweises und der damit verbundenen Vergünstigungen.

Mutter kämpft dagegen

Seine Mutter Sandra, die den Buben alleine großzieht, kann die behördliche Entscheidung nicht nachvollziehen. „Wie kann ein Kind mit einer angeborenen, nicht heilbaren Erkrankung weniger Unterstützung erhalten, obwohl sich sein Gesundheitszustand nicht verbessert hat?“, fragt sie. Sandra schildert, dass Leon im Alltag selbst bei grundlegenden Verrichtungen wie dem Gang zur Toilette oder dem Duschen auf ihre Hilfe angewiesen ist.

Besonders irritiert sie ein weiterer Punkt: Ein früheres Gutachten hatte bei Leon einen Entwicklungsrückstand dokumentiert – laut dem aktuellen Befund des Sozialministeriums soll dieser nun nicht mehr feststellbar sein, was als wesentliche Begründung für die Herabstufung herangezogen wurde.

Beschwerde eingelegt

Gegen die Entscheidung der Behörde hat Sandra formell Beschwerde eingelegt. „Ich kämpfe nicht um Vorteile – ich kämpfe um Gerechtigkeit für mein Kind“, stellt sie klar. Auf eine Anfrage des Boulevardmediums „Heute“ hin war das Sozialministerium nicht in der Lage, konkrete Auskünfte zu Leons individuellem Fall zu erteilen.

In einer allgemeinen Stellungnahme verwies die Behörde darauf, dass die Feststellung des Behinderungsgrades bei Kindern und Jugendlichen durch ärztliche Sachverständige des Sozialministeriumsservice – kurz SMS – vorgenommen wird. Die Feststellung des Grades der Behinderung in Österreich erfolgt seit 1. September 2010 nach funktionsbezogenen (nicht diagnosebezogenen) Gesichtspunkten durch ärztliche Sachverständige unter Einbeziehung von Psychologen und weiteren Experten.