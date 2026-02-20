„Existenzbedrohend“: Wiener Pfleger kämpft vor Gericht um seine Sozialhilfe

Zehn Jahre Pflege, kein Lohn – und nun auch noch weniger Sozialhilfe. Ein Wiener kämpft gegen eine Kürzung, die ihn existenziell trifft.

Christian R. aus Wien-Liesing kümmert sich seit einem Jahrzehnt um seine 95-jährige Mutter, die an Demenz und altersbedingten Beschwerden leidet. „Meine Mama ist 95 Jahre alt, leidet an Demenz und altersbedingten Beschwerden. Sie kann alleine nicht leben, ist 24 Stunden auf Hilfe angewiesen“, erzählt er. Obwohl er seine Pflegetätigkeit als gesellschaftlich relevanten Beitrag begreift, bleibt jede Form der Anerkennung aus – und seit Jahresbeginn kommt noch eine empfindliche finanzielle Einbuße hinzu: 369 Euro weniger Sozialhilfe pro Monat.

Der 62-Jährige rechnet vor, dass die Stadt Wien durch seine Pflege die Kosten eines Heimplatzes einspart. „Meine Mama ist super versorgt, ich könnte neben der Pflege nicht arbeiten gehen, sie ist in Pflegestufe 4.“ Da er bereits zuvor seinen Vater gepflegt hatte, ist er auf die Mindestsicherung angewiesen.

Existenzbedrohende Kürzung

Bis zum Vorjahr erhielt er rund 1.230 Euro monatlich, nach der Reform sind es nur noch 860,92 Euro. „Aufgrund einer mit 1.1.2026 in Kraft getretenen Änderung des Wiener Mindestsicherungsgesetzes wurden mir 30 Prozent der Sozialhilfe gestrichen – in Summe 369 Euro pro Monat“, schildert er. „369 Euro mögen für manche Menschen nicht viel Geld sein, für mich jedoch ist es existenzbedrohend.“

Hintergrund der Kürzung ist eine Sparmaßnahme der Stadt Wien im Bereich der Mindestsicherung. Seit dem 1. Jänner werden Wohngemeinschaften rechtlich mit Haushalten und Bedarfsgemeinschaften gleichgestellt. Die Folge: Jede erwachsene Person in einer Wohngemeinschaft erhält künftig nur noch 70 statt 100 Prozent der Mindestsicherung, wie die MA 40 dem Betroffenen mitteilte.

Beschwerde eingelegt

„Würde ich alleine leben, würde ich mehr Geld bekommen!“, kritisiert der 62-Jährige. Die Neuregelung empfindet Christian R. als grundlegend ungerecht. „Es sind nicht nur Großfamilien aus dem Ausland von der Kürzung betroffen, sondern auch viele Wiener, die sich um Angehörige kümmern und deshalb nicht arbeiten gehen können.“

Über diese Gruppe sei bislang kaum öffentlich berichtet worden. Er hat gegen die Kürzung seines Bezugs Beschwerde bei der MA 40 eingelegt.

Der Fall liegt nun beim Verwaltungsgerichtshof, dessen Richter eine Entscheidung treffen müssen.