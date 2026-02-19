Flucht durch den Untergrund – U1 wegen Fahndung gesperrt

Eine Schlägerei, eine Flucht ins Unterirdische – und plötzlich steht die U1 still. Wien-Favoriten erlebte einen Abend der besonderen Art.

Am Donnerstag gegen 18 Uhr kam es am Keplerplatz in Wien-Favoriten zu einem ungewöhnlichen Polizeieinsatz: In einem Lokal war es zu einer Auseinandersetzung gekommen, bei der nach ersten Angaben der Behörden eine Person verletzt wurde. Ein Mann und eine Frau, die im Zusammenhang mit der Schlägerei stehen, flüchteten anschließend in die umliegenden U-Bahn-Anlagen. Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung in mehreren Stationen ein.

Flucht im Tunnel

Das Paar tauchte nach seiner Flucht in die U1-Station Keplerplatz spurlos unter. Ob die beiden dabei auch durch die Tunnelröhren liefen, um den Einsatzkräften zu entkommen, ließ sich zunächst nicht ausschließen. Im Rahmen der Suchaktion sperrten Beamte vorübergehend mehrere Stationen der U1 ab, was den Fahrbetrieb zeitweise beeinträchtigte – unter anderem kam es am Karlsplatz zu Unterbrechungen.