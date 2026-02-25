Verkehrsunfall führt Polizei zu Einbrechern – Festnahmen!

Ein gestohlenes Auto, ein Crash und zwei Festnahmen – hinter dem Unfall in Hainburg steckt weit mehr als ein Verkehrsdelikt.

Ein Verkehrsunfall in Hainburg an der Donau hat zur Festnahme zweier Männer geführt, die im Verdacht stehen, mehrere Einbrüche begangen zu haben. Wie die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Mittwoch mitteilte, sollen der 39-jährige Hauptverdächtige und sein 37-jähriger mutmaßlicher Komplize im Februar zwei vollendete Einbruchsdiebstähle in Hainburg an der Donau sowie einen weiteren Versuch in Neusiedl am See begangen haben. Beide Männer wurden in die Justizanstalt Korneuburg überstellt.

Autodiebstahl & Unfall

Der 39-Jährige war in den frühen Morgenstunden des Montags mit einem Pkw in mehrere geparkte Fahrzeuge gefahren. Weder besaß er eine gültige Lenkerberechtigung, noch gehörte ihm das Fahrzeug. Zuvor hatte er eine Autofahrerin dazu gebracht, anzuhalten, setzte sich unvermittelt auf die Rückbank ihres Wagens und fuhr damit davon, nachdem die Frau das Fahrzeug aus Angst verlassen hatte.

Komplize gefasst

In der Nähe der Unfallstelle konnte kurz darauf auch der 37-jährige Komplize ausgeforscht und festgenommen werden. Den Ermittlungen zufolge dürften die beiden über Funkgeräte miteinander kommuniziert haben. Die Einbrüche in Hainburg an der Donau ereigneten sich am 11. Februar sowie am vergangenen Montag, der Versuch in Neusiedl am See am Sonntag davor.

Der entstandene Gesamtschaden bewegt sich im niedrigen fünfstelligen Bereich. Während der 39-Jährige in den Einvernahmen jede Tatbeteiligung abstritt, legte der jüngere der beiden Beschuldigten ein Geständnis ab.