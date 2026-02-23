Dreimal gescheitert: Einbrecher-Pech auf der Mariahilfer Straße!

Drei Einbruchsversuche, ein Sonntagmorgen, eine belebte Einkaufsstraße – und Zeugen, die genau hinschauten.

Am Sonntagmorgen wurde auf der Mariahilfer Straße in Wien ein 37-jähriger Mann von der Polizei festgenommen, nachdem er versucht hatte, in drei Geschäfte einzubrechen. Aufmerksame Zeugen hatten die Behörden alarmiert; der Tatverdächtige wird dem Suchtgiftmilieu zugerechnet.

Dreifacher Einbruchsversuch

Die Vorfälle ereigneten sich gegen 08.50 Uhr: Der Mann versuchte nacheinander, in eine Parfümerie, einen Imbissstand und ein Lokal einzudringen – scheiterte jedoch in allen drei Fällen. Mehrere Passanten beobachteten das Geschehen und verständigten den Polizeinotruf. Beamte des Stadtpolizeikommandos Wien-Josefstadt rückten daraufhin aus und nahmen den Mann fest.

Bei seiner Einvernahme gab der Tatverdächtige an, sich lediglich an einen der Einbruchsversuche erinnern zu können. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wurde er in eine Justizanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen sind noch im Gange.