KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Einbruchsserie

Dreimal gescheitert: Einbrecher-Pech auf der Mariahilfer Straße!

Dreimal gescheitert: Einbrecher-Pech auf der Mariahilfer Straße!
(Symbolbild FOTO: iStock)
1 Min. Lesezeit |

Drei Einbruchsversuche, ein Sonntagmorgen, eine belebte Einkaufsstraße – und Zeugen, die genau hinschauten.

Am Sonntagmorgen wurde auf der Mariahilfer Straße in Wien ein 37-jähriger Mann von der Polizei festgenommen, nachdem er versucht hatte, in drei Geschäfte einzubrechen. Aufmerksame Zeugen hatten die Behörden alarmiert; der Tatverdächtige wird dem Suchtgiftmilieu zugerechnet.

Dreifacher Einbruchsversuch

Die Vorfälle ereigneten sich gegen 08.50 Uhr: Der Mann versuchte nacheinander, in eine Parfümerie, einen Imbissstand und ein Lokal einzudringen – scheiterte jedoch in allen drei Fällen. Mehrere Passanten beobachteten das Geschehen und verständigten den Polizeinotruf. Beamte des Stadtpolizeikommandos Wien-Josefstadt rückten daraufhin aus und nahmen den Mann fest.

⇢ Illegale Aktion: Socken-Influencer plant irren Geldregen in Wien (VIDEO)

Bei seiner Einvernahme gab der Tatverdächtige an, sich lediglich an einen der Einbruchsversuche erinnern zu können. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wurde er in eine Justizanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen sind noch im Gange.

KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Sprengstoffanschlag
Donauinsel-Terror: Sprengstoff-Anschlag auf Kinderspielplatz
| Wochenhoroskop
Explosive Sterne-Woche: Drei Zeichen im kosmischen Chaos!
| Treppenangriff
Jugendliche treten Mann brutal Treppe hinunter – alles wird gefilmt!
| Entführungsfall
Mafia-Drama: Neuer Beschuldigter sitzt nun in Wiener Justizanstalt!
| Schwangerschaftschaos
Bizarre Baby-News: Bonnie Blue zeigt Ultraschall mit maskiertem Mediziner
MEHR AKTUELLE NEWS