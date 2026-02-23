Chaos in Wien: Handelskai nach Rohrbruch komplett geflutet!

Wien-Leopoldstadt steht buchstäblich unter Wasser – ein Rohrbruch am Handelskai sorgt für Chaos im Berufsverkehr.

Am Montag kam es in Wien-Leopoldstadt zu einem Großeinsatz: Am Handelskai, auf Höhe des Hilton Hotels, brach eine Wasserleitung, woraufhin die Straße vollständig überflutet wurde. Die Folge sind massive Beeinträchtigungen im Straßenverkehr.

Auf Videoaufnahmen und Fotos ist zu sehen, wie große Wassermengen über die Fahrbahn schießen und der gesamte Bereich unter Wasser steht. Einsatzkräfte sind bereits an der Einsatzstelle, da der Handelskai aktuell für den Verkehr gesperrt ist.

Massive Verkehrsbehinderungen

Der Verkehr wird weiträumig umgeleitet, was zu spürbaren Verzögerungen führt. Autofahrer sind angehalten, den betroffenen Bereich wenn möglich zu umfahren.

In unmittelbarer Nähe des Vorfalls befindet sich derzeit eine Baustelle. Ob zwischen dieser und dem Rohrbruch ein ursächlicher Zusammenhang besteht, ist bislang nicht geklärt.

Rund um den Handelskai stauen sich die Fahrzeuge erheblich.

