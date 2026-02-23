Theaterstück „Votka i šampanjac“ im Theater Akzent

Zwischen Stillstand, Sehnsucht und schwarzem Humor: Das Theaterstück „Votka i šampanjac“ kommt nach Wien und bringt eine Geschichte auf die Bühne, die gleichzeitig berührt und verstört – und gerade deshalb lange nachwirkt.

Der Text stammt von der zeitgenössischen russischen Dramatikerin Irina Vaskowskaja, einer Schülerin des renommierten Dramatikers Nikolai Koljada. Das Stück entstand im Rahmen von Koljadas Dramaschule und wurde auf seinem Festival als bestes Theaterwerk ausgezeichnet.

Die Premiere fand im Herbst 2020 im Belgrader Theater Atelje 212 statt.

Im Mittelpunkt stehen die Schwestern Valja und Nadja, die in einem alten, heruntergekommenen Wochenendhaus am Stadtrand leben. Ihr Alltag ist geprägt von Enttäuschungen, Unsicherheit und dem Gefühl des Wartens. Als Aleksej in ihr Leben tritt, gerät ihre Routine ins Wanken – und plötzlich scheint eine andere Entwicklung möglich.

„Votka i šampanjac“ lebt vom starken Kontrast: harte Realität auf der einen Seite, absurder Humor auf der anderen. Genau daraus entsteht eine besondere Spannung, die das Stück nicht nur tragisch, sondern auch überraschend komisch macht.

In den Hauptrollen spielen Milica Mihajlović, Nebojša Ilić und Isidora Minić.

Veranstaltungsdetails

Datum: 1. März 2026

Beginn: 19:30 Uhr

Ort: Theater Akzent, Theresianumgasse 18, 1040 Wien