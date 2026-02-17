Illegale Aktion: Socken-Influencer plant irren Geldregen in Wien (VIDEO)

Mit Geldscheinen beklebter Luxus-SUV, ein Sockenkleid aus Banknoten und ein angekündigter Geldregen – Influencer „MaxaMillion“ sorgt in Wien für spektakuläre Szenen.

Ein mit Geldscheinen beklebter Luxus-SUV erregte am Montag auf der Mariahilfer Straße in Wien Aufsehen. Der komplett mit 10-Euro-Noten dekorierte BMW XM gehört zum jüngsten Werbecoup des Influencers Maximilian Weissenböck, der unter dem Namen „MaxaMillion“ in sozialen Medien aktiv ist. Mit der auffälligen Aktion verfolgt Weissenböck das Ziel, neue Follower für seinen Instagram-Account zu gewinnen und gleichzeitig Aufmerksamkeit für sein Unternehmen „gamechangersocks“ zu generieren.

Bereits beim Wiener Opernball vergangenen Donnerstag sorgte Weissenböck für Gesprächsstoff. Seine Mitarbeiterin Joanna erschien in einem mit 10-Euro-Scheinen verzierten Sockenkleid, während er selbst einen Zylinder trug, der ebenfalls mit Geldnoten bestückt war. Das ungewöhnliche Duo verteilte die Zehn-Euro-Scheine auf dem Roten Teppich, um das Interesse potenzieller neuer Follower zu wecken. Diese Strategie scheint aufzugehen – nach eigenen Angaben konnte Weissenböck in den vergangenen Wochen rund 30.000 neue Fans für sich gewinnen.

Geplanter Geldregen

Nach dem Opernball-Auftritt setzte der Influencer seine Kampagne fort und hob insgesamt 10.000 Euro in 10-Euro-Scheinen von seinem Bankkonto ab. Über Instagram kündigte er nun einen „Geldregen“ an, der am Freitag um 16 Uhr auf der Mariahilfer Straße stattfinden soll. Den exakten Standort will er erst kurzfristig über den Instagram-Kanal @gamechangersocks bekanntgeben – vermutlich auch, weil die geplante Aktion rechtlich bedenklich ist.

Marketingstrategie dahinter

Die unkonventionellen Werbeaktionen des Influencers sind Teil einer umfassenderen Marketingstrategie, die durch außergewöhnliche und aufsehenerregende PR-Maßnahmen digitale Reichweite aufbauen soll. Während bei der Montags-Aktion mit dem Luxuswagen noch Imitate der Geldscheine verwendet wurden und echtes Geld an Follower überwiesen wurde, plant Weissenböck für Freitag, tatsächliche Banknoten in Wien-Mariahilf zu verteilen.