Riesiger Geldregen für Kroatien: EU zahlt fast 900 Millionen Euro aus!

Die Europäische Kommission hat Kroatiens achten Zahlungsantrag aus dem NextGenerationEU-Programm bewilligt. Die Finanzspritze von 896,9 Millionen Euro erhöht die bisher an Kroatien ausgezahlte Gesamtsumme auf 7,3 Milliarden Euro, was bereits 73 Prozent der für das Land vorgesehenen Mittel ausmacht.

Der im Dezember 2025 eingereichte Antrag basiert auf der erfolgreichen Umsetzung von 17 Reform- und Investitionsindikatoren in verschiedenen Sektoren wie Wirtschaft, Energie, Wasserwirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft, öffentliche Verwaltung, Justiz, Digitalisierung, Arbeitsmarkt, Rentensystem, Wissenschaft, Gesundheitswesen und Bauwesen.

Nach Prüfung bestätigte die EU-Kommission, dass Kroatien sechs Meilensteine und elf Ziele in verschiedenen Bereichen erfolgreich umgesetzt hat. Ein Schwerpunkt der finanzierten Maßnahmen liegt auf der Verbesserung der Gesundheitsversorgung in unterversorgten Regionen. Besonders hervorzuheben ist die Einführung mobiler Apothekendienste für die Primärversorgung in abgelegenen Gebieten und auf Inseln.

Das Projekt umfasst die Anschaffung von sechs speziell ausgestatteten Wohnmobilen und zwei Booten, die als mobile Apotheken dienen und den Zugang zu Medikamenten und Gesundheitsdienstleistungen für vulnerable Bevölkerungsgruppen verbessern sollen.

Pensionsreformen

Die Zahlungsfreigabe umfasst auch Reformen im Bereich der obligatorischen Pensionsfonds. Die Gesetzesänderungen zielen auf reduzierte Verwaltungsgebühren, mehr Flexibilität bei der Auswahl und dem Wechsel von Fonds sowie eine Erweiterung der Anlagemöglichkeiten ab. Diese Maßnahmen sollen die Diversifizierung der Portfolios verbessern und den Sparern ermöglichen, ihre Altersvorsorgestrategien besser an Marktentwicklungen anzupassen.

Die Kommission bewertete zudem die Fortschritte bei der Arbeitsmarktintegration benachteiligter Gruppen, der Verbesserung der Rentenquote und der Förderung nachhaltiger Finanzierungsinitiativen positiv.

Weitere Fortschritte verzeichnete Kroatien im Wassermanagement, bei der Überwachung landwirtschaftlicher Flächen, der Modernisierung von Informationssystemen zur Unterstützung von Fusionen lokaler Verwaltungseinheiten sowie bei der Intensivierung der Bekämpfung von Korruption und organisierter Kriminalität.

Infrastrukturprojekte

Im Infrastrukturbereich bestätigte die Kommission Fortschritte beim Bau der 58 Kilometer langen Gaspipeline Zlobin–Bosiljevo, einem strategisch wichtigen Projekt für die nationale Energiesicherheit.

Zu den weiteren erreichten Meilensteinen zählen die Entwicklung von Erwachsenenbildungsprogrammen mit Fokus auf umweltfreundliche Kompetenzen im Bausektor und die Integration seismischer Daten zur Verbesserung von Sicherheits- und Planungsstandards. Auch bei Investitionsprojekten für neue Mobilitätstechnologien wurden Erfolge erzielt, darunter die Herstellung und Erprobung von 60 Verifizierungsprototypen sowie Tests autonomer Fahrsysteme.

Die vorläufige positive Bewertung wurde an den Wirtschafts- und Finanzausschuss der EU weitergeleitet, der nun bis zu vier Wochen Zeit hat, seine Stellungnahme abzugeben. Nach Abschluss dieses Verfahrens und einem formellen Zahlungsbeschluss können die Mittel freigegeben werden.

Kroatien stehen im Rahmen seines Post-Pandemie-Wiederaufbau- und Resilienzplans insgesamt 10 Milliarden Euro zur Verfügung – 5,8 Milliarden Euro als Zuschüsse und 4,2 Milliarden Euro als Darlehen.

Mit der achten Zahlung wird Kroatien 7,3 Milliarden Euro erhalten haben und 62 Prozent aller im nationalen Plan festgelegten Meilensteine und Ziele erreicht haben.