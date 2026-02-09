Plötzlicher Blackout im AKH Wien – Patienten betroffen!

Im Wiener Allgemeinen Krankenhaus sorgte ein plötzlicher Stromausfall am Montag für ungewöhnliche Momente. In zahlreichen Bereichen der medizinischen Einrichtung fiel das Licht aus, was bei Patienten und Personal vorübergehend für Unruhe sorgte. Für Personen in kritischem Gesundheitszustand bestand jedoch zu keinem Zeitpunkt eine Gefährdung, da ein separates Notfallsystem die Energieversorgung in lebenswichtigen Bereichen wie Intensivstationen und Operationssälen durchgehend sicherstellte.

Die Unterbrechung der Stromversorgung währte nicht lange. Bereits nach etwa zehn Minuten funktionierte die Elektrizitätsversorgung wieder vollständig. Eine Vertreterin der Krankenhauskommunikation bestätigte auf Nachfrage den Zwischenfall und führte ihn auf eine technische Störung zurück. Die genauen Umstände, die zu diesem Defekt führten, werden derzeit hausintern untersucht.

⇢ Extrem-Wetter schlägt zu: Sperren, Stromausfälle, Stillstand!



Betroffene berichten

Personen, die den Vorfall miterlebten, beschrieben fast vollständige Finsternis in den Korridoren und Patientenzimmern des Krankenhauses. Die ungewohnte Kombination aus Dunkelheit und Stille verunsicherte die Anwesenden erheblich, wie aus ihren Schilderungen hervorgeht.

Nach erfolgreicher Behebung des technischen Problems durch das Wartungspersonal konnte der normale Krankenhausbetrieb zügig wiederaufgenommen werden. Die kurze Dauer des Ausfalls verhinderte nach derzeitigem Kenntnisstand nennenswerte Verzögerungen bei medizinischen Behandlungen oder Eingriffen.

Dennoch hinterließ die kurze Phase ohne Beleuchtung bei vielen Betroffenen einen nachhaltigen Eindruck.