KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Erstickungsgefahr

Achtung Eltern! Tedi ruft gefährliches Spielzeug zurück

Achtung Eltern! Tedi ruft gefährliches Spielzeug zurück
(FOTO: iStock)
1 Min. Lesezeit |

Der Diskonter Tedi zieht eine Teleskop-Giraffe aus dem Verkehr, nachdem bei Produkttests die Bildung gefährlicher Kleinteile festgestellt wurde. Besonders für Kinder besteht ein erhebliches Erstickungsrisiko, weshalb das Unternehmen in einer offiziellen Mitteilung von der weiteren Nutzung des Spielzeugs abrät.

Betroffene Produkte

Die betroffenen Artikel waren zwischen dem 22. Dezember 2025 und dem 4. Februar 2026 in den Filialen des Händlers erhältlich. Kunden können anhand der Artikelnummern 62941003331000000100, 91813003331000000100, 41197003331000000100 und 12720003331000000100 überprüfen, ob ihr Produkt vom Rückruf betroffen ist.

Der Diskonter bietet an, den Kaufpreis von einem Euro zu erstatten oder das Spielzeug in jeder Filiale gegen einen anderen Artikel umzutauschen.

⇢ Blutdruck-Alarm: Hersteller ruft 38 Chargen beliebter Tabletten zurück

KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Sternenprognose
Kosmischer Schub: Diese drei Sternzeichen erleben jetzt ihr Hoch!
| Preisschock
Bosnien im Preishorror: Einkaufen wird zum Luxus!
| Demografietrend
Mega‑Zahlen! So viele Ausländer leben jetzt in Österreich
| Erstickungsgefahr
Achtung Eltern! Tedi ruft gefährliches Spielzeug zurück
| Blackout
Plötzlicher Blackout im AKH Wien – Patienten betroffen!
MEHR AKTUELLE NEWS