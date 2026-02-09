Achtung Eltern! Tedi ruft gefährliches Spielzeug zurück

Der Diskonter Tedi zieht eine Teleskop-Giraffe aus dem Verkehr, nachdem bei Produkttests die Bildung gefährlicher Kleinteile festgestellt wurde. Besonders für Kinder besteht ein erhebliches Erstickungsrisiko, weshalb das Unternehmen in einer offiziellen Mitteilung von der weiteren Nutzung des Spielzeugs abrät.

Betroffene Produkte

Die betroffenen Artikel waren zwischen dem 22. Dezember 2025 und dem 4. Februar 2026 in den Filialen des Händlers erhältlich. Kunden können anhand der Artikelnummern 62941003331000000100, 91813003331000000100, 41197003331000000100 und 12720003331000000100 überprüfen, ob ihr Produkt vom Rückruf betroffen ist.

Der Diskonter bietet an, den Kaufpreis von einem Euro zu erstatten oder das Spielzeug in jeder Filiale gegen einen anderen Artikel umzutauschen.

