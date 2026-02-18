Mit 1,6 Promille: Balkan-YouTuber Simi rammt Luxus-BMW (VIDEO)

Der in Serbien äußerst populäre Youtuber Bojan Simonovic, besser bekannt als Simi, ist nach einem Verkehrsunfall festgenommen worden. Der Content-Creator, der auf seiner Plattform 1,4 Millionen Abonnenten mit Challenge-Videos und Restaurant-Bewertungen unterhält, kollidierte im Boulevard der Befreiung mit mehreren geparkten Fahrzeugen. Seinen Social-Media-Profilen zufolge hatte Simonovic vor dem Unfall eine Partynacht verbracht. Nicht bestätigte Quellen berichten von einem Alkoholwert von 1,6 Promille.

Erheblicher Sachschaden

Sein Rechtsbeistand Radomir Munizaba bestätigte den Vorfall gegenüber dem Portal Blic.rs. „Glücklicherweise gab es weder Tote noch Verletzte. Der Sachschaden ist allerdings beträchtlich“, erklärte der Anwalt. Simonovic befinde sich derzeit in Polizeigewahrsam, werde aber voraussichtlich im Laufe des Tages wieder auf freien Fuß gesetzt.

Da es sich um einen seltenen und kostspieligen BMW M4 handelt, dürfte der finanzielle Schaden erheblich sein.

