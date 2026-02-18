Atemnot bei Säuglingen: Klinik kämpft gegen gefährliche Virus-Welle

**Fünf Kinder auf der Intensivstation, täglich neue Fälle: Das Linzer Kepler Universitätsklinikum kämpft gegen eine Welle von RSV-Infektionen bei den Kleinsten.**

Das Linzer Kepler Universitätsklinikum (KUK) meldete am Mittwoch eine besorgniserregende Entwicklung: Innerhalb einer Woche mussten fünf Kinder wegen RSV-Infektionen (Respiratorisches Synzytial-Virus) intensivmedizinisch versorgt werden. Zusätzlich werden täglich zwischen fünf und sieben weitere junge Patienten auf der Normalstation behandelt. Besonders gefährdet sind laut den Medizinern Säuglinge, bei denen das Respiratorische Synzytial-Virus schwerwiegende Symptome verursachen kann – von Problemen bei der Nahrungsaufnahme bis hin zu akuter Atemnot. Die ersten sechs Lebensmonate gelten dabei als kritische Phase mit besonders schweren Krankheitsverläufen. Das medizinische Personal des Klinikums drängt daher auf eine Impfung unmittelbar nach der Geburt.

Schutz durch Impfung

In Österreich ist die passive Immunisierung gegen RSV für Neugeborene im nationalen Impfplan verankert und kostenfrei erhältlich. Für werdende Mütter mit absehbarer Risikogeburt empfiehlt die leitende Geburtshilfe-Oberärztin Sabine Enengl eine Impfung etwa in der 32. Schwangerschaftswoche. Dadurch werden schützende Antikörper über die Plazenta direkt an das ungeborene Kind weitergegeben.

Oberärztin Natascha Wagner von der Neonatologie räumt mit einem verbreiteten Irrtum auf: Die Vorstellung, das Immunsystem von Babys sei für Impfungen zu schwach entwickelt, bezeichnet sie als Mythos und verweist stattdessen auf bewährte altersgerechte Impfkonzepte.

Der natürliche Nestschutz für das Neugeborene ist laut den Expertinnen gewährleistet, wenn die Mutter mindestens zwei Wochen vor der Entbindung die RSV-Impfung erhalten hat.