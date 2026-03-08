Angriff auf Dubai: Geschoss-Trümmer töten Autofahrer (VIDEOS)

Ein abgefangenes Geschoss, ein zerstörtes Auto, ein Toter – Dubai steht mitten in einem Konflikt, der die Region erschüttert.
Irans Angriffe auf Staaten in der Golfregion dauern an. In der emiratischen Metropole Dubai kam es erneut zu Zwischenfällen infolge abgewehrter Angriffe. Nach Angaben der Behörden stürzten Trümmerteile eines abgefangenen Flugkörpers in verschiedenen Teilen der Stadt zu Boden.
Am Samstag kam dabei ein Mann ums Leben: Trümmer eines abgefangenen Geschosses stürzten auf sein Fahrzeug. Der Fahrer, der aus einem asiatischen Land stammte, hatte keine Überlebenschance. Der Vorfall ereignete sich im Stadtteil Al Barsha.
Brand in Hochhaus
Auch in der bekannten Hochhausgegend Dubai Marina gab es einen weiteren „Zwischenfall“, wie das Medienbüro der Stadt mitteilte. Dort schlugen Trümmerteile nach einem abgewehrten Angriff in die Fassade eines Gebäudes ein. Opfer gab es in diesem Fall nicht.
Im Internet kursierten Videos, die zeigen, wie Rauch an einem Wolkenkratzer aufsteigt. Berichten zufolge handelt es sich um einen bekannten, fast 400 Meter hohen und bewohnten Wolkenkratzer, der zu den höchsten Gebäuden der Stadt zählt.
Smoke was seen rising from the 23 Marina residential tower in Dubai Marina following reports of an Iranian drone strike.
According to Dubai Police, the drone was successfully intercepted, and falling debris caused minor damage to the building’s façade and ignited a car nearby.… pic.twitter.com/wqKuBRXDbF
— Wolverine Update (@W0lverineupdate) March 7, 2026
Die Vorfälle stehen im Zusammenhang mit dem sich weiter zuspitzenden Konflikt zwischen den USA, Israel und dem Iran, der zuletzt auch die Golfstaaten stärker in Mitleidenschaft zieht.
Eskalation im Nahen Osten
Vor rund einer Woche hatten die USA und Israel schwere Luftangriffe auf iranisches Territorium geflogen, bei denen Ayatollah Ali Chamenei, das geistliche Oberhaupt der Islamischen Republik, sowie weitere hochrangige Vertreter der iranischen Führung getötet wurden. Der Iran reagiert seither mit Vergeltungsschlägen, die neben anderen Städten auch Dubai und weitere Metropolen der Vereinigten Arabischen Emirate treffen.
According to available information, CIA officers could have been on one of the floors.
Rescuers are evacuating people. Debris fell onto the Dubai Hills Bridge and set a car on fire#IranIsraelWar #Iran #Israel #Dubai #UAE #MiddleEastConflict pic.twitter.com/d1U0vMDCm9
— The Squadron 2.0 (@TeamSquadron_) March 8, 2026