Angriff auf Dubai: Geschoss-Trümmer töten Autofahrer (VIDEOS)

Ein abgefangenes Geschoss, ein zerstörtes Auto, ein Toter – Dubai steht mitten in einem Konflikt, der die Region erschüttert.

Irans Angriffe auf Staaten in der Golfregion dauern an. In der emiratischen Metropole Dubai kam es erneut zu Zwischenfällen infolge abgewehrter Angriffe. Nach Angaben der Behörden stürzten Trümmerteile eines abgefangenen Flugkörpers in verschiedenen Teilen der Stadt zu Boden.

Am Samstag kam dabei ein Mann ums Leben: Trümmer eines abgefangenen Geschosses stürzten auf sein Fahrzeug. Der Fahrer, der aus einem asiatischen Land stammte, hatte keine Überlebenschance. Der Vorfall ereignete sich im Stadtteil Al Barsha.

Brand in Hochhaus

Auch in der bekannten Hochhausgegend Dubai Marina gab es einen weiteren „Zwischenfall“, wie das Medienbüro der Stadt mitteilte. Dort schlugen Trümmerteile nach einem abgewehrten Angriff in die Fassade eines Gebäudes ein. Opfer gab es in diesem Fall nicht.

Im Internet kursierten Videos, die zeigen, wie Rauch an einem Wolkenkratzer aufsteigt. Berichten zufolge handelt es sich um einen bekannten, fast 400 Meter hohen und bewohnten Wolkenkratzer, der zu den höchsten Gebäuden der Stadt zählt.

Die Vorfälle stehen im Zusammenhang mit dem sich weiter zuspitzenden Konflikt zwischen den USA, Israel und dem Iran, der zuletzt auch die Golfstaaten stärker in Mitleidenschaft zieht.

Eskalation im Nahen Osten

Vor rund einer Woche hatten die USA und Israel schwere Luftangriffe auf iranisches Territorium geflogen, bei denen Ayatollah Ali Chamenei, das geistliche Oberhaupt der Islamischen Republik, sowie weitere hochrangige Vertreter der iranischen Führung getötet wurden. Der Iran reagiert seither mit Vergeltungsschlägen, die neben anderen Städten auch Dubai und weitere Metropolen der Vereinigten Arabischen Emirate treffen.