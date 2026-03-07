Drohne schlägt auf Dubai-Airport ein – Zug knapp verfehlt (VIDEO)

Eine Drohne, ein Einschlag, eine Rauchwolke – am Flughafen Dubai war der Schock greifbar. Tausende Reisende erlebten Minuten, die alles veränderten.

Am Samstagmorgen ist der Flughafen Dubai nur knapp einer Katastrophe entgangen. Videoaufnahmen von Augenzeugen zeigen eine vermutlich iranische Drohne, die direkt auf ein Terminal des Airports zurast. Eine aufgeregte Stimme ist zu hören: „Sie fliegt direkt auf den Flughafen zu! Direkt auf den Flughafen!“ Dann der Einschlag. Eine riesige Rauchwolke steigt auf. Das Geschoss verfehlt nur knapp einen gerade einfahrenden Zug – wie viele Reisende sich zu diesem Zeitpunkt an Bord befanden, ist nicht bekannt. Dass der Zug nicht getroffen wurde, war reiner Zufall.

Der Flughafenbetreiber reagierte umgehend und stellte den gesamten Flugbetrieb ein. Das staatliche Medienbüro sprach von einer vorläufigen Schließung – im Interesse der Sicherheit von Passagieren, Flughafenpersonal und Flugzeugbesatzungen. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich zahlreiche gestrandete Reisende im Airport, darunter aller Wahrscheinlichkeit nach auch viele Deutsche. Die Meldung über eine Explosion verbreitete sich rasch.

Die Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate bezeichnete den Vorfall zunächst als geringfügigen Zwischenfall infolge herabfallender Trümmer nach einer Abfangaktion. Später räumte das Verteidigungsministerium ein, insgesamt 16 Raketen und 119 Drohnen über dem Staatsgebiet abgefangen zu haben. Verletzte habe es keine gegeben.

Augenzeuge berichtet

Ein Augenzeuge schilderte dem US-Sender CNN, er habe sich zum Zeitpunkt der Explosion in Terminal 3 aufgehalten – in einem Abstand von höchstens 100 Metern zum Einschlagsort. „Es gab einen großen Einschlag und eine Menge Rauch“, berichtete Paul Cruickshank. Er habe den Einschlag nicht nur gesehen, sondern auch körperlich gespürt. „Das Gebäude hat vibriert.“

Die Rauchsäule war vom Flugfeld aus deutlich sichtbar. Das Flughafenpersonal sei laut Cruickshank sehr gut vorbereitet gewesen: Die Menschen seien unmittelbar nach der Explosion in besser geschützte Bereiche des Gebäudes gebracht worden. Einige hätten sich offenbar auch in Zugtunneln in Sicherheit gebracht. Sowohl die Passagiere als auch die Mitarbeiter hätten sich dabei ruhig und professionell verhalten, so Cruickshank.

Die Fluggesellschaft Emirates wandte sich nahezu zeitgleich auf X an die Öffentlichkeit: „Bitte begeben Sie sich nicht an den Flughafen.“ Den Beitrag löschte das Unternehmen kurz darauf wieder, um, wie es hieß, unnötige Verwirrung zu vermeiden. Mehrere Maschinen kreisten wegen des eingestellten Betriebs in Warteschleifen über Dubai, wie auf dem Flugüberwachungsportal Flightradar24 zu verfolgen war.

Betrieb teilweise wieder

Als der Flughafenbetreiber schließlich die teilweise Wiederaufnahme des Betriebs bekanntgab, brach unter den wartenden Fluggästen Jubel aus. Der Wunsch vieler war schlicht: endlich weg. Auch Tausende Deutsche saßen zu diesem Zeitpunkt noch in der Region fest.

Der Flughafen Dubai zählt zu den bedeutendsten Luftfahrtdrehkreuzen der Welt und war bereits zuvor Ziel iranischer Drohnenangriffe geworden – ebenso wie die Flughäfen in Abu Dhabi, Kuwait-Stadt und Manama. Vergangenen Samstag hatten die Vereinigten Arabischen Emirate ihren Luftraum vollständig sperren müssen, nachdem es zu Angriffen aus dem Iran gekommen war.