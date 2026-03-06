„Als wäre nichts“ – So geht der Alltag in den Emiraten trotz Raketen weiter

Trümmer fallen, Warnsirenen heulen – und kurz darauf öffnen wieder die Malls. Aus den Emiraten kommen widersprüchliche Bilder.

Augenzeugen aus Abu Dhabi und Dubai berichten derzeit von einer merklich ruhigeren Lage – trotz der anhaltenden Spannungen im Nahen Osten. Das Militär der Vereinigten Arabischen Emirate hat nach eigenen Angaben mehr als 130 ballistische Raketen und fast 200 Drohnen abgewehrt. Bei einem Zwischenfall am Flughafen in Abu Dhabi wurde ein Mensch getötet. „In den letzten 24 Stunden ist es in unserer Nachbarschaft etwas ruhiger geworden“, sagt eine Augenzeugin aus Abu Dhabi gegenüber dem „Spiegel“. Ihr Partner ergänzt: „Wir haben keine Explosionen mehr gehört, anders als in den Tagen davor wurden wir auch zu keinem Zeitpunkt angewiesen, Schutz zu suchen.“

Schreckmomente in Abu Dhabi

Gänzlich ohne beunruhigende Momente verlief die vergangene Woche freilich nicht. Bei einem abendlichen Spaziergang mit Freunden und zwei Kindern traf plötzlich eine Behördenwarnmeldung auf dem Mobiltelefon ein. „Wir sollten sofort Schutz suchen. Am Himmel konnten wir drei Lichter sehen, kurz darauf gab es laute Bumm-Geräusche.“

Wie sich später herausstellte, waren in unmittelbarer Nähe Trümmerteile niedergegangen. „Später haben wir erfahren, dass nur wenige Blocks entfernt Trümmer gelandet sind. Den Kindern zu erklären, was da gerade passiert, sie in Sicherheit zu bringen, das war wahrscheinlich mit das Gruseligste, was wir hier bislang erlebt haben.“

Alltag in Dubai

Aus Dubai kommen vergleichbare Schilderungen. Ein Augenzeuge berichtet, dass das öffentliche Leben dort seinen gewohnten Gang geht. „Wir waren gestern einkaufen in der Mall of the Emirates. Keine Panikkäufe. Alle Geschäfte sind auf. Auf den Straßen nimmt der Verkehr wieder zu.“

