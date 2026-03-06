Kroate Naglic übernimmt rot-weiß-rotes Basketball-Team

Ein neues Gesicht auf der österreichischen Trainerbank – und es ist kein Unbekannter. Aramis Naglic kennt die Szene bestens.

Der Kroate Aramis Naglic übernimmt das Amt des österreichischen Basketball-Nationaltrainers. Basketball Austria bestellte den 60-Jährigen aus Rijeka Ende September 2025 zum neuen Head Coach des Herren-Nationalteams. Er bringt nicht nur fast drei Jahre Erfahrung als Chefcoach der slowakischen Nationalmannschaft mit, sondern kennt das heimische Basketballumfeld aus eigener Anschauung. Mit Vienna holte er 2022 das Double, anschließend übernahm er Inter Bratislava – den heutigen Slovan –, den er parallel weiter betreuen wird.

Den Schritt nach Österreich beschreibt Naglic als konsequente Entscheidung: „Nach dem Abgang von Chris O’Shea nach Taiwan war es ein logischer Schritt. Ich kenne die Liga, die Spieler und das Umfeld sehr gut.“

Debüt in Polen

Sein Debüt auf der österreichischen Bank steigt am 28. November – auswärts in Polen, im Rahmen des Auftakts zur WM-Qualifikation 2027. In der darauffolgenden Runde könnte es für Naglic zu einem besonderen Duell kommen: ein mögliches Aufeinandertreffen mit seiner kroatischen Heimat. Die sportlichen Ambitionen hat er klar umrissen: „Unser Ziel ist es, nicht Letzter in der Gruppe zu werden und uns so für die EuroBasket-Qualifikation zu sichern.“

Pöltl als Schlüsselspieler

Auch NBA-Profi Jakob Pöltl könnte wieder für Österreich auflaufen. Der Center der Toronto Raptors ist der einzige Österreicher in der besten Basketballliga der Welt – und damit ein potenzieller Schlüsselspieler für Naglics Pläne. Der neue Teamchef gibt sich zuversichtlich: „Ich kenne viele Spieler persönlich, das erleichtert die Arbeit. Zwischen Wien und Bratislava fühle ich mich ohnehin zu Hause.“