Parkplatz-Abzocker: 800 Euro für kurzes Wenden

Jahrelang zahlten Wiener Autofahrer für kurze Stopps auf Privatparkplätzen hunderte Euro – jetzt schlägt das System zurück.

Jahrelang wurden Wiener Autofahrerinnen und Autofahrer Opfer eines ausgeklügelten Systems: Dubiose Unternehmen stellten ihnen hohe Forderungen auf Basis von Besitzstörungsklagen – ein Vorgehen, über das bereits seit 2020 berichtet wurde. Nun scheint diesem Treiben ein Ende gesetzt worden zu sein.

Der Verein für Konsumenteninformation brachte eine Verbandsklage gegen den Wiener Unternehmer Michael N. ein, die am Handelsgericht Wien mit einem gerichtlichen Vergleich endete. N. bestreitet nach wie vor, als Hauptverantwortlicher hinter dem System gesteckt zu haben – eine gerichtliche Feststellung dazu wurde nicht getroffen. Dennoch akzeptierte er den Vergleich und verpflichtete sich, künftig keine schikanösen oder überhöhten Forderungen im Zusammenhang mit Kfz-Besitzstörungen mehr zu stellen.

Parkplatz-Abzocke

Das Kernstück des Geschäftsmodells war die sogenannte Parkplatz-Abzocke. Betroffene erhielten Zahlungsaufforderungen zwischen 300 und knapp 800 Euro – häufig allein deshalb, weil sie auf einem Privatparkplatz kurz gewendet oder für wenige Minuten angehalten hatten. Wochen nach dem Vorfall flatterte ein Schreiben vom Anwalt ins Haus, verbunden mit einer kurzen Zahlungsfrist und der Androhung einer Besitzstörungsklage.

Wer schnell zahlte, erhielt mitunter einen Preisnachlass – ein simples und offenbar einträgliches Geschäftsmodell. Als besonders berüchtigter Schauplatz galt die Adresse Franz-Eduard-Matras-Gasse 5–7 in Wien-Donaustadt, wo das System 2023 aufflog. Recherchen zeigten damals, wie Firmen untereinander Parkplätze vermieteten, um mehrfach Forderungen stellen zu können. Auch ÖAMTC und Arbeiterkammer hatten bereits rechtliche Schritte gegen beteiligte Unternehmen eingeleitet.

Neue Schlupflöcher

Die Bundesregierung reagierte auf die Entwicklungen mit gesetzlichen Anpassungen. Seit 1. Jänner 2026 gilt ein Sonderkostenrecht für Besitzstörungen durch Kraftfahrzeuge, das die Verfahrenskosten auf rund 200 Euro begrenzt, sofern die Klage nicht bekämpft wird. Zudem können solche Fälle nun im Instanzenzug bis zum Obersten Gerichtshof gebracht werden – womit dem bisherigen Geschäftsmodell die wirtschaftliche Grundlage entzogen wurde. Dennoch schlägt der ÖAMTC Alarm: Offenbar versuchen die hinter dem System stehenden Anwälte, über rechtliche Schlupflöcher weiterhin Einnahmen zu erzielen.

Wie ÖAMTC-Jurist Nikolaus Authried berichtet, tauchen vereinzelt noch deutlich überhöhte Forderungen auf, und es mehren sich Hinweise darauf, dass Parkplatzbetreiber nun verstärkt auf Vertragsstrafen gegen Falschparker setzen. Hinter diesem Vorgehen steckt die Absicht, die durch die Gesetzesänderung entgangenen Einnahmen auf anderem Weg wieder hereinzuholen. „In diesen Fällen muss geprüft werden, ob überhaupt ein Vertrag zustande gekommen und die Strafhöhe verhältnismäßig ist. Als Betroffener sollte man sich rasch rechtlich beraten lassen“, erklärt Nikolaus Authried, Leiter der Rechtsberatung beim ÖAMTC.