Nach Tagen der Ungewissheit: Flug aus Dubai bringt Bosnier nach Sarajevo

Tagelang festgesessen, nun endlich zuhause: 156 Bosnier sind nach einer unfreiwilligen Verlängerung ihres Dubai-Aufenthalts gelandet.

156 Staatsangehörige aus Bosnien und Herzegowina sind am Abend am internationalen Flughafen Sarajevo gelandet – nach einem Rückflug aus Dubai, der sich um mehrere Tage verzögert hatte.

Verzögerter Rückflug

Ursprünglich war der Transport bereits für Mittwoch geplant gewesen. Der Flug musste jedoch abgesagt werden, nachdem die verfügbaren Start- und Landeslots am Flughafen Dubai reduziert worden waren – eine Beschränkung, die die zulässige Anzahl an Flugbewegungen innerhalb eines bestimmten Zeitraums reguliert.

Die Sperrung des Luftraums der Vereinigten Arabischen Emirate und die Reduzierung der Start- und Landeslots am Flughafen Dubai erfolgten im Zuge der militärischen Eskalation zwischen Israel, den USA und dem Iran. Der Flugbetrieb am Flughafen Dubai wurde nach einer teilweisen Wiederöffnung des Luftraums ab dem 2. März 2026 in eingeschränktem Umfang wiederaufgenommen, wobei nur wenige Flüge zugelassen waren.

Die Tickets für alle 156 Reisenden waren bereits im Vorfeld ausgestellt worden. Sämtliche für die Durchführung der Reise erforderlichen Dokumente wurden den Passagieren rechtzeitig zur Verfügung gestellt.

Mehr zum ThemaHunderte gestrandet: Minister Konakovic organisiert Rückflüge für Bosnier⇢

Botschaft koordiniert

Die bosnisch-herzegowinische Botschaft in den Vereinigten Arabischen Emiraten übernahm die Koordination mit den zuständigen Behörden und war maßgeblich daran beteiligt, die Organisation des Fluges erfolgreich abzuwickeln.