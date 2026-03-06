Scary Movie 6: Wayans-Brüder canceln die Cancel Culture und bringen Kult-Komödie wie damals zurück (VIDEO)

Nach über einem Jahrzehnt Pause kehren die Wayans-Brüder zurück – und sie haben offenbar noch eine Rechnung offen.

Zu Beginn des neuen Jahrtausends hauchten die Wayans-Brüder – Keenen Ivory, Shawn und Marlon – dem Genre der Filmpersiflage in Hollywood neues Leben ein. Mit „Scary Movie“ knüpften sie an die Tradition von Klassikern wie „Die nackte Kanone“ und „Hot Shots!“ an, nahmen populäre Kinoproduktionen aufs Korn und trafen dabei den Nerv der Zeit. Rund 278 Millionen Dollar spielte der Film weltweit ein – eine Summe, die eine Fortsetzung nahezu unausweichlich machte.

Bis 2013 entstanden schließlich vier weitere Teile, in denen unter anderem „The Grudge“, „Saw“ und zahlreiche weitere Phänomene des Horrorgenres und der Popkultur verulkt wurden – dann versiegte die Reihe. Vorerst, wie sich nun herausstellt.

Rückkehr der Wayans

Am 11. Juni 2026 erscheint mit „Scary Movie 6″ ein neuer Teil der kultigen Spoof-Reihe in den Kinos. Anlässlich des Kinostarts von „Scream 7″ wurde kürzlich der erste Trailer veröffentlicht. Der Film soll nicht nur die Reihe zu früherer Form zurückführen, sondern auch jener Art von Leinwandkomödie, die in früheren Jahrzehnten das Publikum begeisterte, zu einem Comeback verhelfen.

Mit ihrem neuen Film – dessen Originaltitel „Scary Movie“ übrigens auch eine Anspielung auf den fünften „Scream“-Teil ist, der ebenfalls den Titel des ersten Serienteils trägt – wollten sie so unerschrocken agieren wie in ihren besten Zeiten: Niemand soll verschont bleiben, unabhängig von Hautfarbe, politischer Überzeugung, Geschlechtsidentität oder anderen Merkmalen, die gemeinhin als schützenswertes Terrain gelten könnten.

Klare Ansage

„Wir wollen den Spaß zurückbringen. Es geht darum, Comedy, wie sie früher war, wiederzubeleben. Und ich glaube das geht nur, wenn wir die Cancel Culture canceln“, so Marlon Wayans jetzt im Gespräch mit Entertainment Weekly. Der Autor und Darsteller betont dabei die Notwendigkeit, Comedy als lebendige Tradition von einer Generation an die nächste weiterzugeben. Die Devise dahinter formuliert er unmissverständlich: „Wir machen das, was wir immer machen. Wir machen uns über alle lustig.“

Ein Anspruch, der sich auch in einigen der Gags widerspiegelt, die im Trailer bereits zu sehen sind. „Wir haben ein Rezept, eine Formel, die man nicht imitieren oder kopieren kann“, ergänzt der Comedian – und trifft damit einen wunden Punkt. Nicht von ungefähr gelten für viele gerade die ersten beiden Teile als die stärksten der Reihe – jene, bei denen die Wayans noch federführend beteiligt waren, bevor sie sich nach kreativen Differenzen vom Studio Miramax trennten.

Als erzählerisches Grundgerüst dient der oscargekrönte Body-Horror-Film „The Substance“, während Shawn und Marlon Wayans im Drehbuch eine ganze Reihe weiterer aktueller Horrorproduktionen verarbeitet haben – darunter „Blood & Sinners“, „Weapons“, „Longlegs“, „Ma“, „Get Out“ sowie die „Halloween“-Trilogie von David Gordon Green. Auch Ghostface, der ikonische Killer aus der „Scream“-Reihe, ist mit von der Partie.