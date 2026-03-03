Erste Airlines wagen Neustart im Nahen Osten

Der arabische Luftraum öffnet sich wieder – doch zwischen erstem Aufatmen und echtem Normalbetrieb liegt noch ein weiter Weg.

Angriffe der USA und Israels auf den Iran sowie iranische Vergeltungsschläge führten am Wochenende des 1. März 2026 zu einer schweren Störung des weltweiten Flugverkehrs, bei der an sieben großen Flughäfen der Nahost-Region mehr als 3.400 Flüge gestrichen wurden. Im arabischen Luftraum zeichnet sich seit gestern eine schrittweise Normalisierung ab: Mehrere Fluggesellschaften aus der Region nehmen ihren Betrieb rund um den Iran wieder auf – vorerst in reduziertem Umfang. Zu den ersten, die wieder abheben, zählen Emirates aus Dubai, Etihad Airways aus Abu Dhabi sowie Qatar Airways, die ihren Betrieb am Montag, 2. März 2026, teilweise wieder aufnahmen, nachdem sie zuvor vollständig eingestellt hatten. Parallel dazu sind auch einzelne europäische Carrier wieder im Einsatz.

Saudia Airways aus Saudi-Arabien ist sowohl auf Kurz- als auch auf Langstrecken wieder unterwegs, meidet dabei jedoch die unmittelbaren Krisengebiete. Deutlich zurückhaltender agieren hingegen Flydubai, Air Arabia sowie Gulf Air aus Bahrain – deren Flugbetrieb ist nach wie vor weitgehend eingestellt oder erheblich eingeschränkt. Gulf Air wartet dabei noch auf ausstehende Sicherheitsfreigaben. Auch Umsteigeverbindungen über die Drehkreuze Dubai, Doha und Abu Dhabi gelten derzeit als unzuverlässig.

Golfcarrier im Einsatz

Emirates nimmt Langstreckenverbindungen schrittweise wieder auf, wobei kurzfristige Streichungen sowie Routenänderungen weiterhin möglich sind. Etihad Airways reaktiviert sukzessive einzelne Strecken – mit Schwerpunkt auf Europa und Asien, ohne jedoch bereits in den Vollbetrieb zurückzukehren. Qatar Airways plant ebenfalls die Wiederaufnahme des regulären Betriebs: Erste Flüge wurden nach Öffnung des katarischen Luftraums genehmigt, doch das Angebot bleibt vorerst stark reduziert und konzentriert sich auf Rückhol- sowie Transitflüge.

Europäische Rückkehr

Auch europäische Fluggesellschaften kehren in den Golfraum zurück: Die Lufthansa-Gruppe absolviert erste Rückholflüge sowie ausgewählte Linienverbindungen nach Dubai, Abu Dhabi und Riad. Air France hat einzelne Flüge in die Golfregion wieder aufgenommen, KLM bedient erneut Verbindungen nach Dubai und Riad. British Airways fliegt wieder nach Dubai, Doha und Abu Dhabi, und auch Iberia ist vereinzelt wieder im Golfraum aktiv.