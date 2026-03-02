Teheran unter Beschuss – Serbische Botschaft beschädigt! (VIDEO)

Explosionen erschüttern Teheran – und treffen dabei auch ein Gebäude, das eigentlich unter diplomatischem Schutz steht.

Bei den am 28. Februar 2026 gestarteten israelisch-amerikanischen Angriffen auf Teheran ist auch die serbische Botschaft in der iranischen Hauptstadt in Mitleidenschaft gezogen worden. Wie das Portal Blic berichtet, wurden dabei die Fensterscheiben des Botschaftsgebäudes zerstört. Verletzte gab es keine.

Ziel der Angriffe war eine in unmittelbarer Nähe gelegene Basis der Basidsch, einer paramilitärischen Formation im iranischen Sicherheitsapparat. Seit den frühen Morgenstunden sind in Teheran Explosionen zu hören. US-Präsident Donald Trump verkündete am 28. Februar 2026, die Vereinigten Staaten hätten gemeinsam mit Israel Angriffe auf den Iran gestartet und kündigte an, die Angriffe so lange fortzusetzen, bis sich die Lage im Land stabilisiert habe.

Serbiens Appell

Das serbische Außenministerium wandte sich am Samstag mit einem Appell an alle serbischen Staatsbürger, die sich derzeit in Iran, Israel, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Katar, Kuwait oder Bahrain aufhalten. Sie werden aufgefordert, besonnen zu bleiben, ihrer persönlichen Sicherheit höchste Priorität einzuräumen und die Anweisungen der lokalen Behörden strikt zu befolgen. Zudem solle man die Kommunikationskanäle der zuständigen serbischen Auslandsvertretungen regelmäßig im Blick behalten.

Angesichts weitreichender Störungen und teilweiser Einstellungen des Flugbetriebs in der Region empfiehlt das Ministerium, engen Kontakt mit den jeweiligen Fluggesellschaften zu halten, um über aktuelle Entwicklungen und mögliche Reisealternativen informiert zu bleiben. Die serbischen Botschaften in der Region hatten bereits zuvor Reisewarnungen herausgegeben und empfehlen angesichts der dramatisch verschlechterten Sicherheitslage, bis auf Weiteres von jeglichen Reisen in die betroffenen Länder abzusehen.