Iran greift wichtigste Raffinerie der Welt an – Ölmarkt vor dem Kollaps (VIDEOS)

Ein Angriff auf eine der wichtigsten Energieanlagen der Welt – und die Folgen könnten globale Märkte erschüttern.

Berichten zufolge hat der Iran Angriffe auf Ölanlagen in Saudi-Arabien eingeleitet. Mit Shahed-Drohnen (iranische Kamikaze-Drohnen) soll dabei eine Anlage des staatlichen Ölkonzerns Aramco in Ras Tanura attackiert worden sein – einem Standort, der zu den bedeutendsten Energiezentren der Welt zählt.

Strategisches Ziel

Ras Tanura liegt an der Ostküste Saudi-Arabiens und fungiert als zentrales Exportterminal für Rohöl. Die Anlage beherbergt einen der größten Ölterminals und Raffineriekomplexe weltweit und verfügt über enorme Kapazitäten zur Verarbeitung und zum Transport von Öl per Tanker nach Asien, Europa und in die USA. Seit Jahrzehnten gilt der Standort als unverzichtbares Bindeglied in den globalen Energieströmen.

Jede Unterbrechung des Betriebs dort kann spürbare Folgen für die internationalen Rohstoffmärkte haben.

Betrieb eingestellt

Kurz nach den gemeldeten Angriffen stellte die betroffene Aramco-Raffinerie in Ras Tanura ihren Betrieb ein, wie Sky News Arabia berichtete.

Mitarbeiter der Anlage verließen demnach die Betriebsstätten, nachdem die Meldungen über iranische Angriffe bekannt geworden waren.