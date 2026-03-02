Rakete trifft Luxushotel in Dubai – Kreuzfahrer sitzen fest

Trümmerteile einer abgefangenen Drohne haben einen Brand an der Fassade des Luxushotels Burj Al Arab in Dubai verursacht – während gleichzeitig die Straße von Hormus praktisch geschlossen ist und tausende Urlauber auf Kreuzfahrtschiffen feststecken.

Straße von Hormus

Die Straße von Hormus ist durch Einstellung des Schiffs- und Tankerverkehrs praktisch geschlossen, wie die staatliche iranische Nachrichtenagentur Tasnim meldet. Die bedeutendste Schifffahrtsroute der Welt hat weitreichende Konsequenzen für den internationalen Handel und den Energiesektor. Der bewaffnete Konflikt im Nahen Osten dauert bereits mehrere Wochen an.

Trumps Zeitplan

US-Präsident Donald Trump hat sich öffentlich zu einem möglichen Zeitplan für ein Ende der Auseinandersetzungen geäußert. Nach dem Tod des iranischen Revolutionsführers Ali Chamenei bereitet sich Österreich auf konkrete Schritte vor, über deren Inhalt derzeit noch keine näheren Angaben vorliegen.