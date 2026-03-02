Asfinag-System versagt – Mann droht mit Gerichtsklage

Eine abgelaufene Kreditkarte, zwei Strafen, 400 Euro – und ein Wiener, der nun mit dem Gedanken spielt, vor Gericht zu ziehen.

Ein 68-jähriger pensionierter Softwareentwickler aus Wien sah sich im Februar mit zwei Mautstrafen in Höhe von zusammen 400 Euro konfrontiert. Das Fahrzeug seiner Frau war zweimal beim unerlaubten Befahren der A4 erfasst worden. Martin P. war davon ausgegangen, über ein gültiges Dauerabonnement für die digitale Autobahnvignette zu verfügen – tatsächlich aber war die ursprünglich hinterlegte Kreditkarte abgelaufen, weshalb die Abbuchung bereits zu Beginn des Jänners 2025 gescheitert war.

Zwar hatte der Wiener im Anschluss zwei neue Zahlungsmittel in seinem Online-Konto eingetragen, doch ein parallel dazu beim ÖAMTC analog erworbenes Paar digitaler Vignetten wurde nicht mit seinem digitalen Kundenkonto verknüpft. Die Asfinag stellte klar, dass ein fehlgeschlagener Zahlungsvorgang das jeweilige Abonnement automatisch beendet. Eine nachträgliche Verknüpfung der erworbenen Produkte mit dem Abonnement wäre grundsätzlich möglich gewesen – sie unterblieb jedoch.

Die reguläre Ersatzmaut bei fehlender Vignette für PKW in Österreich beträgt seit 1. Januar 2026 200 Euro. Die von Martin P. erhaltenen 400 Euro entsprechen somit zwei Einzelstrafen für die beiden erfassten Fahrten auf der A4.

Kritik an Asfinag

Martin P. zeigte sich verärgert über das, was er als „unübersichtliche Informationsweitergabe“ der Asfinag bezeichnete, und kritisierte das Fehlen jeglichen Handlungsspielraums bei der Strafverhängung. Er kündigte an, künftig „der Umwelt zuliebe“ auf Landstraßen und die Bahn auszuweichen, und schließt nicht aus, die Ersatzmautbescheide gerichtlich anzufechten.

Die Asfinag verweist in solchen Fällen auf die Vignetten-Evidenz, über die Fahrzeughalter jederzeit prüfen können, ob für ihr Kennzeichen eine gültige Vignette registriert ist. Martin P. befürchtet unterdessen, dass sich derartige Probleme noch häufen könnten, sobald die Klebevignette endgültig aus dem Verkehr gezogen wird.