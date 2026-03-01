„Free Iran“: Tausende feiern Khameneis Tod in Wien (VIDEOS)

Tausende Exiliraner strömten auf den Wiener Heldenplatz – mit Tränen, Tanz und einer Botschaft, die weit über Österreich hinausreicht.

Im iranischen Staatsfernsehen wurde am Sonntag um 5 Uhr Ortszeit der Tod von Ajatollah Ali Khamenei verkündet. Die Nachricht löste weltweit Reaktionen aus – auch in Österreich.

Unter dem Motto „Unterstützung der Revolution im Iran“ versammelten sich heute Mittag mehr als tausend Menschen auf dem Wiener Heldenplatz. Die Stimmung unter den Demonstrierenden war ausgelassen: Alte iranische Fahnen – jene aus der Zeit vor der Revolution von 1979 – wurden geschwenkt, Menschen lagen sich in den Armen, manche weinten, andere tanzten. Zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer hielten Transparente mit der Aufschrift „Free Iran“ in die Höhe.

Viele zeigten sich nach der Nachricht vom Tod des iranischen Machthabers Ali Khamenei sichtlich erleichtert und sprachen von einem historischen Wendepunkt. „Wir freuen uns, dass diese diktatorische Person getötet wurde, und wir hoffen auf einen Regime-Change im Iran“, sagte eine Demonstrantin zur APA. Ein anderer Teilnehmer äußerte sich hingegen mit Blick auf die weitere Entwicklung besorgt: „Das ist leider erst der Anfang, es wird noch viel Blut fließen.“ Dennoch betonte er: „Wir wollen den Menschen in Iran Mut geben zu kämpfen.“

⇢ Spontane Feier am Stephansplatz – Wiener Iran-Community gespalten



Hoffnung auf Pahlawi

Neben den iranischen Fahnen waren auf dem Wiener Heldenplatz auch US-amerikanische und israelische Flaggen zu sehen – als Zeichen der Dankbarkeit für den gemeinsamen Militärschlag beider Staaten, wie aus der iranischen Community zu hören war. „Für mich ist das ein großer Schritt in Richtung Freiheit“, erklärte ein älterer Mann, der eine amerikanische Flagge trug. „Ohne die Hilfe der USA und Israels hätten wir es nicht geschafft. Es hätte sonst noch viele Tote im Iran gegeben.“

Großen Zuspruch fand auch Resa Pahlawi, der Sohn des 1979 gestürzten Schahs von Persien: Fotos von ihm wurden hochgehalten, und viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer setzten ihre Hoffnungen auf den im US-amerikanischen Exil lebenden Politiker, der bereits signalisiert hatte, für einen Neuanfang bereitstehen zu wollen. Immer wieder erklang der Ruf nach „Frieden, Freiheit und Demokratie für den Iran“.

Marsch zur Botschaft

Angemeldet waren laut Landespolizeidirektion Wien 1.000 Personen, tatsächlich dürfte die Teilnehmerzahl jedoch mindestens doppelt so hoch gewesen sein. Der Demonstrationszug setzte sich anschließend als „Dankesmarsch“ über die Löwelstraße in Richtung US-Botschaft in Wien-Alsergrund in Bewegung; als Abschluss war eine Kundgebung auf dem Wiener Stephansplatz geplant. Die Veranstaltung war für den Zeitraum von 13.15 Uhr bis etwa 16.30 Uhr angesetzt.

⇢ Moderator bricht im Staatsfernsehen in Tränen aus (VIDEO)



Im Bereich der Wiener Innenstadt kam es am Sonntagnachmittag zu Verkehrsbeeinträchtigungen, Teile der Ringstraße waren zeitweise gesperrt. Neben der Hauptdemonstration fanden laut Wiener Polizei auch mehrere kleinere Kundgebungen statt.

Die zentrale Veranstaltung verlief nach Angaben von Polizeisprecher Philipp Haslinger jedenfalls „friedlich und ruhig“.