Spontane Feier am Stephansplatz – Wiener Iran-Community gespalten

Khameneis Tod trifft die iranische Diaspora in Wien mit voller Wucht – und spaltet sie in zwei völlig gegensätzliche Lager.

Der Tod des iranischen Machthabers Ayatollah Ali Khamenei hat in der Nacht auf Sonntag auch in Österreich unmittelbare Reaktionen ausgelöst. Iranische Staatsmedien hatten den Tod Khameneis am Sonntag offiziell bestätigt, das Regime rief eine 40-tägige Staatstrauer aus.

Spontane Kundgebung am Stephansplatz in Wien

Auf dem Wiener Stephansplatz versammelten sich am späten Samstagabend mehrere Dutzend Menschen, um die Nachricht vom Tod des iranischen Obersten Führers Ayatollah Ali Khamenei zu feiern und „Free Iran“-Rufe zu skandieren – mit iranischen Fahnen und teils euphorischer Stimmung.

Neben lokalen Polizeikräften waren auch Einheiten der Bereitschaftspolizei im Einsatz, um die spontane Kundgebung abzusichern und für Ordnung zu sorgen.

Niavaranis Hoffnung

Der Wiener Schauspieler und Kabarettist Michael Niavarani meldete sich auf Facebook zu Wort: „In Teheran feiern die Menschen. Free Iran.“ In einem weiteren nächtlichen Beitrag präzisierte Niavarani seine Haltung: „Vielleicht noch kurz: Die USA und Israel haben nicht den Iran angegriffen, sondern einem unterdrückten Volk geholfen, dessen Regierung vor einem Monat über 30.000 Menschen ermordet hat. Und jetzt besteht die Hoffnung auf eine echte persische Demokratie.“

Ob daraus eine Republik oder eine konstitutionelle Monarchie entstehe, „werden die Menschen im Iran selbst entscheiden in einer freien Wahl“, so Niavarani – eine Aussage, die er mit Blick auf Reza Pahlavi, den Sohn des 1979 gestürzten Schahs, formulierte.

Iranisches Dilemma

Deutlich zurückhaltender fiel die Einschätzung von Shoura Zehetner-Hashemi aus, der Generalsekretärin von Amnesty International Österreich. Die iranischstämmige Menschenrechtsaktivistin schrieb ebenfalls auf Facebook, die Menschen im Iran stünden nun „vor einem Dilemma, das kaum in Worte zu fassen ist“. Auf der einen Seite stehe „eine theokratische Diktatur, die den Menschen buchstäblich die Luft zum Atmen nimmt“, auf der anderen die Aussicht auf „eine von den USA installierte Diaspora-Marionette, die das Land weder kennt noch versteht“.

Zehetner-Hashemi stellte in ihrem Beitrag eine Reihe drängender Fragen: „Wird es danach freie Wahlen geben – wirklich freie, bei der alle Parteien antreten dürfen? Und was, wenn dann nicht die erhoffte pro-westliche Partei gewinnt? Gibt es irgendjemanden, der einen glaubwürdigen Plan für den Systemwandel und den erforderlichen Staatsumbau hat – und die Kompetenz und Legitimation, ihn umzusetzen? Was passiert mit den hunderttausenden Revolutionsgardisten? Werden sie alle gehängt? Diese Fragen werden nicht gestellt, weil die Antworten unbequem sind.“

Persönlich habe sie „vor allem Angst um meine Familie im Iran“. Während manche in der iranischen Diaspora „eingewickelt in ihre Israel-Flaggen die Bomben feiern“, wolle sie „in diesem Konflikt zu keiner Seite gehören“.