Preischeck

Duty-Free-Falle: Warum Flughafen-Shopping oft teurer ist

(istockfoto:Duty-Free)
2 Min. Lesezeit |

Ein Plastiksackerl als Statussymbol, Schnäppchen inklusive – doch der Glanz der Duty-Free-Shops hat sich gewandelt.

Für viele Reisende gehört ein Abstecher in den Duty-Free-Bereich des Flughafens fast schon zum Ritual – doch ob sich der Kauf dort tatsächlich rechnet, ist eine andere Frage. Den einschlägigen Geschäften kann man am Airport kaum ausweichen, und die Angebote üben durchaus eine gewisse Anziehungskraft aus. Dabei lohnt sich ein nüchterner Blick auf den tatsächlichen Mehrwert.

Duty-Free-Nostalgie

Es gab eine Zeit, da war das Plastiksackerl mit der Aufschrift „Duty Free“ so etwas wie ein Statussymbol des Weitgereisten: Seht her, ich komme gerade von einer Flugreise nach Ibiza zurück und hab‘ euch nicht nur eine Stange Marlboro mitgebracht, sondern obendrein noch einen unnatürlich großen Riegel Toblerone.

Beides günstig, weil zollfrei erworben, versteht sich. Doch die Realität sieht oft anders aus: 360 Gramm Toblerone kosten im Duty-Free-Shop durchschnittlich 10,92 Euro – und sind damit im regulären Einzelhandel günstiger.

KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
