Ganzjahresreifen-Falle: Diese Regel kostet Sie hunderte Euro

Ganzjahresreifen gelten als bequeme Lösung – doch wer einen entscheidenden Pflegeschritt ignoriert, riskiert mehr als nur Verschleiß.

Ganzjahresreifen erfreuen sich wachsender Beliebtheit – und das aus nachvollziehbaren Gründen: Sie ersparen den halbjährlichen Reifenwechsel und machen einen zweiten Reifensatz überflüssig. Aus diesen praktischen Vorteilen leitet sich bei vielen Fahrerinnen und Fahrern die Überzeugung ab, dass mit der Montage die Arbeit getan sei und keinerlei weiterer Aufwand anfalle. Doch genau das ist ein weit verbreiteter Irrtum.

Ungleichmäßiger Verschleiß

Wer glaubt, Ganzjahresreifen seien nach der Montage sich selbst überlassen, liegt grundlegend falsch. Ohne regelmäßige Pflege verschlechtern sich die Fahreigenschaften, der Verschleiß steigt unnötig – und im schlimmsten Fall leidet die Sicherheit. Denn auch Ganzjahresreifen nutzen sich nicht gleichmäßig ab: Die Vorderreifen sind durch Brems- und Lenkvorgänge deutlich stärker beansprucht als die Hinterreifen, die in der Regel gleichmäßiger laufen. Verbleiben die Reifen dauerhaft an derselben Achse, entsteht ein ungleichmäßiger Abrieb, der sowohl das Fahrverhalten beeinträchtigt als auch die Lebensdauer der Reifen verkürzt.

Rotation & Kontrolle

Fachleute raten dazu, die Reifen in einem Intervall von etwa 10.000 bis 15.000 Kilometern zu rotieren – bei häufigen Kurzstreckenfahrten, schweren Fahrzeugen oder Elektroautos empfiehlt sich ein noch kürzerer Rhythmus. Werden ausschließlich die stärker abgenutzten Vorderreifen ersetzt, sollten die neuen Exemplare an der Hinterachse montiert werden, während die bisherigen Hinterreifen nach vorne wandern. Darüber hinaus gilt es, den Reifendruck monatlich zu kontrollieren und die Profiltiefe in regelmäßigen Abständen zu überprüfen.

Während bei Reifenhändlern gerade Hochsaison herrscht und lange Wartezeiten für Saisonreifenwechsel typisch sind, können Fahrerinnen und Fahrer mit Ganzjahresreifen diesen Trubel gelassen an sich vorbeiziehen lassen.

Die regelmäßige Rotation bleibt der entscheidende Faktor, um Reifenleistung, Fahrstabilität und Haltbarkeit langfristig zu sichern.