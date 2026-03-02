Skifahrerin rutscht vom Sessellift ab und hängt in der Luft (VIDEO)

Hoch über der Piste, gehalten nur von fremden Händen – ein Sessellift-Moment in Kalifornien sorgt für Schrecksekunden auf der Skipiste.

Im Skigebiet Big Bear Mountain Resort im kalifornischen San Bernardino County ist es zu einem gefährlichen Zwischenfall an einem Sessellift gekommen. Wie das Magazin People berichtet, verlor eine 21-jährige Skifahrerin während der Fahrt in Lift Nummer 9 am Bear Mountain ihren Sitz – und hing plötzlich hoch über der verschneiten Piste in der Luft, gehalten allein von den Armen ihrer Mitfahrer. Zuvor soll die junge Frau gemeinsam mit ihrer Schwester „herumgealbert“ haben, wobei sie die geltenden Sicherheitsvorgaben außer Acht ließ und vom Sitz rutschte.

Gefährliches Baumeln

Videoaufnahmen zeigen die Skifahrerin, wie sie mehrere Meter über dem Boden baumelt, während der Lift seinen Weg in Richtung Bergstation fortsetzt. Erst dort reagierte das Pistenpersonal umgehend: Der Lift wurde gestoppt, alle Beteiligten konnten sicher aus der Gefahrensituation gebracht werden. Die 21-Jährige wurde anschließend vorsorglich medizinisch untersucht – schwere Verletzungen erlitt sie nicht. Auch ihre Begleiter blieben unversehrt.

Ein Sprecher des Resorts erklärte im Nachgang, der Vorfall mache deutlich, wie wichtig es sei, den Sicherheitsbügel stets zu schließen und während der Liftfahrt auf riskantes Verhalten zu verzichten.