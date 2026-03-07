„Wir befinden uns im Krieg“: VAE-Präsident besucht Verletzte im Spital (VIDEO)

Raketen, Drohnen, Abfangmanöver – und mittendrin eine Botschaft, die der Präsident persönlich überbringt.

Die Vereinigten Arabischen Emirate haben ihre Entschlossenheit signalisiert, sich gegen externe Bedrohungen zur Wehr zu setzen. In seiner ersten öffentlichen Ansprache seit der jüngsten Eskalation der Spannungen im Nahen Osten wandte sich der Präsident direkt an die Bevölkerung und wählte dabei ungewöhnlich bildhafte Worte: „Die VAE haben eine dicke Haut und bitteres Fleisch – wir sind keine leichte Beute.“ Er versprach, das Land werde gestärkt aus der Krise hervorgehen, und bekräftigte seine Verantwortung gegenüber allen Menschen im Land.

„Wir werden unsere Pflicht gegenüber unserem Land, unserem Volk und unseren Einwohnern erfüllen, die ebenfalls Teil unserer Familie sind“, erklärte er.

Mehr zum Thema„Verlierer“: Trump droht Iran mit „vollständiger Zerstörung“⇢

Krankenhausbesuch & Versprechen

Im Anschluss an seine Rede besuchte der Präsident Verletzte, die nach den jüngsten Angriffen in Krankenhäusern behandelt werden. Auch dort betonte er die Handlungsfähigkeit des Staates: „Die Hand der VAE ist stark.“ Sein Versprechen an die Bevölkerung fiel unmissverständlich aus: „Wir erfüllen unsere Pflicht gegenüber unserem Land, unserem Volk und jenen, die unter uns leben. Möge Gott die VAE schützen, das Volk der Emirate schützen und uns mit Sicherheit segnen. Ich verspreche euch, dass das, was kommt, uns stärker zeigen wird.“

Raketen abgefangen

Unterdessen meldete das katarische Verteidigungsministerium, dass die Streitkräfte einen auf das Land gerichteten Raketenangriff abgefangen hätten. Angaben zur Zahl der Raketen oder zu den anvisierten Zielen wurden nicht gemacht. Auch die Luftabwehr der Emirate war im Einsatz: Das dortige Verteidigungsministerium teilte mit, man habe auf Bedrohungen durch Raketen und Drohnen aus dem Iran reagiert.

Mehr zum ThemaUS-Präsident fordert bedingungslose Kapitulation⇢

Die in verschiedenen Landesteilen hörbaren Geräusche seien auf das Abfangen ballistischer Raketen und Drohnen zurückzuführen. Der Präsident versicherte, dass alle sieben Emirate – darunter Dubai – und alle Menschen, die dort leben, unter dem Schutz des Staates stehen.