Iran-Rakete kurz vor türkischer Grenze abgefangen – Erdogan droht mit Vergeltung

Eine ballistische Rakete iranischen Ursprungs fliegt über den Irak und Syrien – und wird kurz vor der türkischen Grenze abgefangen.

Nach Angaben des türkischen Verteidigungsministeriums hat die Nato-Luftabwehr eine ballistische Rakete iranischen Ursprungs abgefangen. Das Geschoss hatte zuvor den Irak und Syrien überflogen, bevor es gestoppt wurde – noch ehe es den türkischen Luftraum erreichen konnte.

Türkische Warnung

Wie das Ministerium am Mittwoch mitteilte, gab es weder Todesopfer noch Verletzte. Wer konkret für den Abfang verantwortlich war, ist derzeit nicht bekannt.

In einer offiziellen Erklärung hielt die Türkei fest: „Wir erinnern daran, dass wir uns das Recht vorbehalten, auf jede feindselige Haltung gegenüber unserem Land zu reagieren.“

Die Türkei ist Mitglied der Nato. Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan gilt innerhalb des Bündnisses als Politiker, der dem Iran vergleichsweise nahestehend gegenübersteht.