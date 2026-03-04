Diesel bereits um 17 Cent teurer – Ist der Iran-Krieg schuld?

Diesel und Benzin werden spürbar teurer – doch hinter den Preisen an der Zapfsäule steckt mehr als nur ein Krieg.

Laut ÖAMTC lag der Dieselpreis zuletzt bei durchschnittlich 1,739 Euro pro Liter, Superbenzin war für 1,639 Euro erhältlich. Gegenüber der Vorwoche bedeutet das einen Anstieg von 17 Cent bei Diesel beziehungsweise zwölf Cent bei Super. Der Automobilclub führt diese Entwicklung auf den Iran-Krieg zurück, der einen bereits im Februar begonnenen Aufwärtstrend nun deutlich verstärkt.

Diesel trifft’s härter

Seit dem Ausbruch des Ukraine-Krieges im Februar 2022 war Diesel in 37 der vergangenen 48 Monate das teurere Kraftstoffprodukt an österreichischen Zapfsäulen. Im Schnitt überstieg der Dieselpreis in diesem Zeitraum den Benzinpreis um rund fünf Cent je Liter. Derzeit beträgt dieser Abstand bereits wieder zehn Cent – und damit doppelt so viel wie im langjährigen Mittel dieses Vergleichszeitraums.

Der ÖAMTC stellt fest, dass Diesel auf die jüngsten geopolitischen Entwicklungen erneut stärker reagiert hat als Superbenzin. Ein Faktor dabei: Die Mineralölsteuer beträgt in Österreich 39,7 Cent je Liter Diesel und 48,2 Cent je Liter Benzin. Da Diesel niedriger besteuert wird, wirken sich Rohölpreis-Schwankungen prozentual stärker auf den Endpreis aus.

Fragliche Preisanpassungen

Die Geschwindigkeit und das Ausmaß der Preisanpassungen an den Tankstellen hält der ÖAMTC allerdings nur für „bedingt nachvollziehbar“. Der Automobilclub verweist darauf, dass sich der aktuelle Rohölpreis in etwa auf dem Niveau von Jänner 2025 bewegt – einem Zeitraum, in dem die Tankstellenpreise, vor allem bei Diesel, noch merklich niedriger lagen als heute.