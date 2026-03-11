Mann soll sich in Linienbus angezündet haben – Sechs Tote

Ein brennender Linienbus, Tote, Verletzte – und der Verdacht auf eine vorsätzliche Tat. Kerzers steht unter Schock.

In Kerzers im Kanton Freiburg ist am Dienstagabend ein Linienbus in Flammen aufgegangen. Mindestens sechs Menschen kamen dabei ums Leben, mehrere weitere wurden verletzt. Die Kantonspolizei Freiburg bestätigte den Vorfall und gab an, dass eine vorsätzliche Handlung als mögliche Brandursache in Betracht gezogen wird. Polizeisprecher Frederic Papaux erklärte, eine nicht näher bezeichnete vorsätzliche Handlung könnte das Feuer ausgelöst haben. Laut einem Augenzeugen verschüttete ein Mann im Bus Benzin und setzte sich in Brand, so die „Blick“.

Unter den Verletzten befinden sich mindestens fünf Personen, drei davon schweben in Lebensgefahr. Sie wurden mit Rettungsfahrzeugen und Hubschraubern in umliegende Krankenhäuser transportiert. Auch ein Rettungssanitäter zog sich bei dem Einsatz Verletzungen zu. Wie viele Fahrgäste sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs insgesamt im Bus befanden, ist bislang nicht bekannt.

Dramatische Szenen

Aufnahmen vom Brandort zeigen meterhohe Flammen, die aus dem Fahrzeug schlugen. Anwohner schilderten, wie sich über der nahegelegenen Spar-Filiale eine massive schwarze Rauchsäule in den Himmel erhob. Ein weiterer Zeuge berichtete, dass Unbeteiligte nicht an die Unglücksstelle herangelassen wurden.

Der Bus gehört zum Fuhrpark des Unternehmens Postauto und war auf der Linie zwischen Düdingen und Kerzers unterwegs. Das Feuer brach kurz vor der Endstation aus. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienste waren mit einem Großaufgebot vor Ort, ein Rettungshubschrauber wurde ebenfalls angefordert.

Politische Reaktion

Schweizer Bundespräsident Guy Parmelin meldete sich auf der Plattform X zu Wort: „Es schockiert und betrübt mich, dass erneut Menschen bei einem schweren Brand in der Schweiz ihr Leben verloren haben.“ Die Polizei hat strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet.

Erst im Jänner dieses Jahres waren bei einem Feuer in einer Bar im Walliser Skiort Crans-Montana 41 Menschen ums Leben gekommen, 115 weitere wurden damals verletzt.