Sprit-Exodus: Österreicher stürmen slowenische Tankstellen

Volle Tanks, leere Kassen – Österreichs Nachbarn greifen durch, während heimische Autofahrer an die Grenze pilgern.

Während die Spritpreise in Österreich zuletzt deutlich angezogen haben, reagieren mehrere Nachbarländer mit gezielten Markteingriffen. Besonders augenfällig ist die Lage an der slowenischen Grenze: An einer Tankstelle in Gornja Radgona, lediglich zwei Kilometer von Österreich entfernt, dominieren derzeit Fahrzeuge mit österreichischen Kennzeichen das Bild. „Von zehn Autos sind neun aus Österreich“, schilderte eine Mitarbeiterin die Lage gegenüber der „Kleinen Zeitung“.

Ursache dafür ist der deutliche Preisanstieg an österreichischen Zapfsäulen, der auf den US-israelischen Angriffskrieg auf den Iran zurückgeführt wird. Zeitweise lag der Liter Diesel in Österreich rund 60 Cent über dem slowenischen Preis. In Slowenien werden die Kraftstoffpreise lediglich alle zwei Wochen neu festgesetzt – weshalb der Anstieg dort zunächst ausblieb.

Sloweniens Preisobergrenze

Mit Spannung war daher am Dienstag die neue Preisobergrenze erwartet worden – und ein großer Sprung blieb aus. Bis zum 23. März gilt nun ein Benzinpreis von 1,466 Euro pro Liter, Diesel kostet 1,528 Euro. Die Preise steigen damit zwar leicht – um drei beziehungsweise sechs Cent –, liegen aber weiterhin merklich unter dem österreichischen Niveau.

Am 09. März lag der österreichweite Medianpreis für Diesel bei 1,959 Euro pro Liter und für Super bei 1,729 Euro pro Liter. Die Differenz macht deutlich, warum der Tank-Tourismus boomt: Diesel ist in Österreich rund 43 Cent teurer als in Slowenien, bei Benzin beträgt der Unterschied etwa 26 Cent.

Ermöglicht wird das laut ÖAMTC-Experte Dominik Graf durch eine Anpassung der Mineralölsteuer: „In diesem Fall haben sie die Steuer gesenkt – was wiederum garantiert, dass die Preise an der Tankstelle nicht so stark erhöht werden.“ Auch Kroatien greift regulierend ein. Dort gilt ab sofort erneut eine Preisobergrenze: Diesel darf höchstens 1,55 Euro kosten, Benzin maximal 1,50 Euro pro Liter.

Die Regierung legt den Höchstpreis ebenfalls im Zweiwochentakt fest – auf Basis des internationalen Ölpreises, der anfallenden Steuern sowie einer fest begrenzten Händlermarge. Das nimmt kleinere Tankstellenbetreiber aus dem Preisdruck.

Orbans Sonderweg

Deutlich schärfer agiert Viktor Orban in Ungarn. Auch dort sind die Preise gedeckelt – allerdings ausschließlich für Fahrzeuge mit ungarischem Kennzeichen. Benzin kostet maximal 595 Forint, umgerechnet 1,51 Euro, Diesel höchstens 615 Forint pro Liter.

„Ungarn wartet wohl wieder, bis es verklagt wird“, sagt Dominik Graf mit Blick auf europarechtliche Bedenken. „In Slowenien und Kroatien verdienen die Tankstellen durch die Margenbegrenzung gleich viel. In Ungarn wird aber nur ein Endpreis festgesetzt, den Rest bestimmen die Händler im Hintergrund“, so der ÖAMTC-Experte.

Diese Konstruktion hatte bereits in der Vergangenheit dazu geführt, dass manche Tankstellen gar nicht erst öffneten, weil die Einkaufspreise stellenweise über den vorgeschriebenen Verkaufspreisen lagen. Für Autofahrer sind die Maßnahmen willkommen – viele sehen darin jedoch auch ein politisches Kalkül der jeweiligen Regierungen.

Am 22. März findet in Slowenien eine Parlamentswahl statt.