Internationaler Seehandel blockiert – Hunderte Schiffe wegen Minen gestoppt

Zwei Wochen Krieg, eine gesperrte Meerenge – und die Folgen reichen bis in österreichische Wohnzimmer und Tankstellen.

Seit zwei Wochen herrscht Krieg im Iran. Trotz massiver Angriffe durch Israel und die Vereinigten Staaten zeigt Teheran mit gezielten Gegenschlägen und vor allem durch die Abriegelung der Straße von Hormuz eine wirkungsvolle militärische Reaktion. Wir haben die Tragweite dieser Blockade einer näheren Betrachtung unterzogen.

Straße von Hormuz

Die Straße von Hormuz zählt zu den wichtigsten Schifffahrtsrouten der Welt. Mehr als 20 Prozent des weltweiten Ölbedarfs werden durch diese Meerenge transportiert, deren nördliche Seite unter iranischer Kontrolle steht.

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Militärexperten gehen davon aus, dass bei einer möglichen Blockade vor allem Seeminen unterschiedlicher Bauarten eingesetzt werden könnten. Dazu zählen etwa Grundminen, die auf dem Meeresboden liegen und auf Druck- oder Magnetveränderungen reagieren, sowie verankerte Kontaktminen, die knapp unter der Wasseroberfläche treiben und beim Kontakt mit einem Schiff detonieren. Auch modernere Einflussminen, die Geräusche, Magnetfelder oder Druckwellen vorbeifahrender Schiffe registrieren, gelten als mögliche Gefahr.

Der Iran verfügt laut Militäranalysen über mehrere tausend solcher Minen, darunter auch russische und chinesische Modelle aus früheren Beschaffungen. Offiziell bestätigt ist bislang lediglich, dass Minenfelder in der Region vermutet werden und Kriegsschiffe zur Minenabwehr im Einsatz sind. Die enge und stark befahrene Wasserstraße macht selbst wenige Minen zu einem erheblichen Risiko für Tanker und Frachtschiffe.

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Eine Blockade dieser Route führt unweigerlich zu Versorgungsengpässen auf dem globalen Ölmarkt – mit entsprechenden Folgen für die Preise. Obwohl Österreich seinen Ölbedarf kaum über diese Tankerroute deckt, spüren die Auswirkungen vor allem Autofahrerinnen und Autofahrer sowie Haushalte, die mit Öl oder Gas heizen.

Modschtaba Chamenei hat erklärt, dass die Straße von Hormus weiterhin blockiert bleibe – als Druckmittel gegen die Feinde Teherans. Bei Rohöl- und Flüssiggasimporten in die EU aus Iran und Nachbarstaaten liegt der Anteil, der über die Straße von Hormus geliefert wird, bei 6,2 bzw. 8,7 Prozent.

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