Ölpreis auf Vierjahreshoch: Spritpreise explodieren – Börsen im freien Fall

Ein Krieg, ein Seeweg, ein Preisschock: Die Ölmärkte reagieren auf den Iran-Konflikt mit Zahlen, die Alarm schlagen.

Der Ausbruch des Iran-Kriegs hat die Ölpreise auf ein Niveau getrieben, das zuletzt im Sommer 2022 erreicht wurde. Die angespannte Lage im Nahen Osten befeuert die Rohstoffmärkte weiter: Der Preis für ein Barrel der Nordsee-Sorte Brent kletterte in der Nacht auf Montag zeitweise um bis zu 29 Prozent auf knapp 120 Dollar. Bis zum Morgen hatte sich der Kurs zwar etwas abgeschwächt, notierte aber mit rund 115 Dollar noch immer etwa 24 Prozent über dem Freitagsstand.

Noch deutlicher fiel der Sprung bei der amerikanischen Referenzsorte WTI aus. Auch hier wurden in der Nacht auf Montag zeitweise fast 120 Dollar erreicht – ein Plus von bis zu 21 Prozent gegenüber dem Vortag. Seit dem Angriff Israels und der USA auf den Iran beläuft sich der Zuwachs bei WTI auf annähernd 70 Prozent.

Gemessen am Preisniveau von Ende Februar – damals waren rund 70 Dollar pro Barrel üblich – ergibt sich seit Kriegsbeginn ein Anstieg von etwa 50 Prozent. Auch an den Zapfsäulen macht sich die Entwicklung spürbar: Die Spritpreise sind seither merklich gestiegen.

Börsen unter Druck

Der rasante Ölpreisanstieg löste an den ostasiatischen Börsen erhebliche Kursverluste aus. In Tokio brach der Nikkei-Index zeitweise um rund 7 Prozent ein und fiel dabei unter die Marke von 52.000 Punkten. Auch in Seoul war die Stimmung gedrückt: Der südkoreanische KOSPI verlor vorübergehend rund 8 Prozent und sank auf einen Stand von 5.132 Zählern.

Ein zentrales Thema auf den Energiemärkten bleibt die Sorge vor einer anhaltenden Blockade der Straße von Hormus. Seit den Angriffen der USA und Israels auf den Iran sowie den iranischen Gegenschlägen ist der Schiffsverkehr durch die Meerenge nahezu zum Erliegen gekommen. In Friedenszeiten wird über diesen Seeweg täglich etwa ein Fünftel des weltweiten Ölhandels abgewickelt.

US-Präsident Donald Trump versuchte, den Blick auf die längerfristige Perspektive zu lenken. Auf seiner Plattform Truth Social schrieb er: „Die kurzzeitigen Ölpreise, die nach der Beseitigung der nuklearen Bedrohung durch den Iran rapide sinken werden, sind ein sehr geringer Preis für die Sicherheit und den Frieden der USA und der Welt“ – und ergänzte in Großbuchstaben: „NUR IDIOTEN WÜRDEN DAS ANDERS SEHEN!“

Strategische Reserven

Bereits Ende vergangener Woche hatte Katars Energieminister Saad al-Kaabi in einem Interview mit der „Financial Times“ eindringlich vor den Konsequenzen des Nahost-Kriegs für die Energieversorgung gewarnt. Er schloss nicht aus, dass sämtliche Förderstaaten am Persischen Golf ihre Produktion binnen weniger Wochen einstellen könnten. In einem solchen Szenario hielt der Minister einen Ölpreis von bis zu 150 US-Dollar pro Barrel für möglich.

Laut einem Bericht der „Financial Times“ wollen die Finanzminister der führenden G-7-Staaten noch im Laufe dieses Tages über eine koordinierte Freigabe strategischer Erdölreserven unter der Ägide der Internationalen Energieagentur beraten. Das Gespräch mit IEA-Direktor Fatih Birol ist für 8.30 Uhr New Yorker Zeit angesetzt, um die wirtschaftlichen Folgen des Iran-Kriegs zu erörtern.

Wie die Zeitung weiter berichtet, haben bereits drei G-7-Staaten, darunter die USA, ihre Zustimmung zu dem Vorhaben signalisiert.