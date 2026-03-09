KOSMO KOSMO
Schussvorfall

Schüsse auf Rihanna-Villa – Sängerin war zu Hause

FOTO: EPA/CAROLINE BREHMAN
1 Min. Lesezeit |

Schüsse auf ein Promi-Anwesen in L.A. – und die Bewohnerin ist zu diesem Zeitpunkt zuhause. Die Polizei ermittelt.

Auf das Anwesen der Sängerin Rihanna im Großraum Los Angeles wurde geschossen – zu einem Zeitpunkt, als die 38-Jährige selbst zu Hause war. Verletzt wurde dabei niemand, wie mehrere US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf das Los Angeles Police Department meldeten. Rihanna blieb unverletzt.

Festnahme am Anwesen

Im Zuge des Vorfalls, der sich am Sonntagmittag Ortszeit ereignete, wurde eine etwa 30-jährige Frau festgenommen. Weitere Einzelheiten sind bislang nicht bekannt; die Ermittlungsbehörden haben ihre Arbeit aufgenommen.

Die gebürtige Barbadianerin Rihanna zählt weltweit zu den bekanntesten und kommerziell erfolgreichsten Musikerinnen. Seit mehreren Jahren führt sie eine Beziehung mit dem US-amerikanischen Rapper A$AP Rocky; gemeinsam haben die beiden drei Kinder.

KOSMO-Redaktion
