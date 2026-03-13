A2-Falle bei Wiener Neustadt: Wer rechts verpennt, fährt durch bis Wien

Auf der A2 bei Wiener Neustadt wird umgebaut – und wer die falschen Spuren erwischt, kommt nicht mehr raus.

Die Autobahnbaustelle zwischen Wöllersdorf und Wiener Neustadt geht in die nächste Phase. Im Mittelpunkt stehen die Sanierung der Fahrbahn Richtung Wien sowie die Instandsetzung der Ein- und Ausfahrtsrampen im Bereich der Anschlussstelle Wiener Neustadt West. Den Auftakt machte am 9. März die Einrichtung eines neuen Verkehrsleitsystems – zunächst auf der Fahrbahn Richtung Graz, wo während dieser Phase alle drei Spuren sowie sämtliche Ausfahrten uneingeschränkt befahrbar bleiben.

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Neue Verkehrsführung

Ab voraussichtlich 19. März – sofern das Wetter mitspielt – rückt die Gegenrichtung in den Fokus. Für die Fahrbahn Richtung Wien wird eine Spur auf die Gegenfahrbahn in eine sogenannte Wannenspur (abgetrennte Fahrspur) verlegt, während zwei Spuren weiterhin auf der bestehenden Hauptfahrbahn geführt werden.

Wer in Richtung S4, Wiener Neustadt, Wiener Neustadt West, Wöllersdorf oder zur Raststation Ferenberg abfahren möchte, sollte sich frühzeitig auf die rechte Spur einordnen – aus dem Tunnelbereich heraus ist eine Ausfahrt nicht möglich.

Die gesamten Bauarbeiten sollen voraussichtlich bis Herbst 2026 abgeschlossen sein.