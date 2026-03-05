KOSMO KOSMO
Straßensanierung

Freitag bis Montag: Sperren am Knoten Schwechat

Freitag bis Montag: Sperren am Knoten Schwechat
Foto: iStock
2 Min. Lesezeit

Am Knoten Schwechat wird wieder gebaut – und das Wochenende bringt gleich mehrere Sperren auf einmal.

Im Bereich des Knotens Schwechat geht die Generalsanierung der A 4 Ostautobahn in die nächste Phase. Das hohe Verkehrsaufkommen sowie der Alterungszustand der Infrastruktur machen eine grundlegende Erneuerung der Fahrbahnen, Brücken sowie der Auf- und Abfahrtsrampen zwischen der A 4 und der S 1 Wiener Außenringschnellstraße unumgänglich. Die Fertigstellung des Gesamtprojekts ist für September 2026 geplant.

Wochenendsperren geplant

Für das kommende Wochenende ist die Auffahrtsrampe von der S 1 auf die A 4 in Richtung Wien gesperrt – und zwar von Freitag, 20 Uhr, bis Montag, 5 Uhr früh. Die ASFINAG hat die Arbeiten gezielt in die verkehrsärmere Wochenendzeit gelegt. Wer aus Richtung S 1 nach Wien fahren möchte, wird über eine beschilderte Umleitung zur Anschlussstelle Fischamend geleitet.

Im Zusammenhang mit den Sanierungsarbeiten an der Auffahrtsrampe im Knoten Schwechat wird außerdem von Freitag, 6. März, 20 Uhr, bis Samstag, 7. März, 12 Uhr ein Fahrstreifen auf der A 4 in Fahrtrichtung Wien gesperrt. Der Verkehr wird dabei einspurig geführt, ein Fahrstreifen bleibt durchgehend befahrbar.

Mehr zum ThemaBau-Marathon startet: Wiener Linien tauschen 12,5 Kilometer Schienen

Ebenfalls von Freitag, 20 Uhr, bis Montag, 5 Uhr früh ist die Auffahrt auf die S 1 in Richtung A 4 bei Mannswörth nicht zugänglich.

