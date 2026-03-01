Bau-Marathon startet: Wiener Linien tauschen 12,5 Kilometer Schienen

Wien baut – und das im großen Stil. Ab März rollen die Bagger durch mehrere Bezirke gleichzeitig.

Ab März setzen die Wiener Linien ihr Modernisierungsprogramm „Netz erst recht!“ um – ein umfangreiches Sanierungsvorhaben, das sowohl Straßenbahn- als auch U-Bahn-Gleise sowie Weichen im gesamten Wiener Stadtgebiet betrifft. Im laufenden Jahr werden insgesamt 12,5 Kilometer Straßenbahngleise erneuert und 33 neue Weichen für die „Bim“ eingebaut. Auch das 83 Kilometer lange U-Bahn-Netz ist von Erneuerungsmaßnahmen betroffen – erste Arbeiten an der U6 sind für die Osterferien geplant.

Den Auftakt macht der Gleisbau am 3. März auf der Simmeringer Hauptstraße. Danach folgen Arbeiten auf der Lerchenfelder Straße sowie in der Quellenstraße. Eine besonders umfangreiche Baustelle entsteht ab April auf der Dornbacher Straße und der Hernalser Hauptstraße, wo die Arbeiten in mehreren Phasen abgewickelt werden.

Strecken & Sperren

Auf der Simmeringer Hauptstraße werden vom 3. März bis in den Herbst rund 1.500 Meter Gleise ausgetauscht. Während dieser Zeit werden die Linien 11 und 71 ab 22.30 Uhr kurzgeführt; für Wien-Simmering kommt der Ersatzbus 71E zum Einsatz. Auf der Lerchenfelder Straße – vom Schmerlingplatz bis jenseits der Neubaugasse – werden entlang der 46er-Strecke rund 1.200 Meter Gleise ersetzt. Vom 16. März bis Mitte Juli ist die Straßenbahn zwischen Ring, Volkstheater und der U6-Station Wien-Thaliastraße nicht befahrbar und wird umgeleitet.

Zwischen Knöllgasse und Bernhardtstalgasse werden 400 Meter Gleise erneuert, weshalb die Linie 6 vom 16. März bis Mitte April ihren Betrieb einstellt. Als Alternativen stehen den Fahrgästen die Linien U1, 1, 11, 18, 7A und 14A zur Verfügung. Auf der Dornbacher Straße und der Hernalser Hauptstraße tauschen die Wiener Linien von 20. April bis September in zwei Bauphasen rund 1.500 Meter Gleise der Linie 43 aus. Die Linie 43 wird dabei kurzgeführt, die Buslinie 43A verlängert und die Linie 2 in dichteren Intervallen geführt.

Am Aumannplatz in Wien-Währing erneuern die Wiener Linien rund 750 Meter Gleise: Von 4. Mai bis Ende Juni werden die Linien 40 und 41 über die Kreuzgasse umgeleitet, die Linie 42 vorübergehend eingestellt. Die Linie 9 ist in diesem Zeitraum nur zwischen Westbahnhof und Antonigasse unterwegs, während der Ersatzbus 41E entlang der Gentzgasse und der Währinger Straße fährt. In der Otto-Probst-Straße werden beim Tesarekplatz rund 250 Meter Gleise erneuert – die Linie 11 wird dafür vom 11. bis 30. Mai beim Frödenplatz kurzgeführt.

U-Bahn-Arbeiten

Während der Osterferien stellt die U6 den Betrieb zwischen Wien-Jägerstraße und Wien-Währinger Straße-Volksoper ein; die Linie 12 dient als Ausweichmöglichkeit. In den Sommerferien gehen die Gleisarbeiten weiter – betroffen sind dann der Universitätsring, die Kreuzung Spitalgasse/Währinger Straße sowie die Floridsdorfer Brücke, an der die MA29 Sanierungsarbeiten durchführt. Zusätzlich erhalten U3 und U4 ab Anfang Juli neue Gleise.

Die Wiener Linien bewältigen jährlich rund 100 Baustellen, von denen jedoch nur ein Viertel den laufenden Betrieb beeinträchtigt. Wo Einschränkungen unvermeidlich sind, werden die Taktfolgen bestehender Linien verkürzt, größere Fahrzeuge eingesetzt und Umleitungen eingerichtet.

Reisende werden gebeten, mehr Zeit einzuplanen und sich vorab über die Webseite der Wiener Linien oder die App „WienMobil“ über ihre Route beziehungsweise mögliche Alternativen zu informieren.