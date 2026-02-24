Wiener Linien greifen durch – So hoch ist die Strafe für laute Telefonate

Laute Musik, Telefonieren ohne Kopfhörer, Essen in der U-Bahn – Wien zieht jetzt die Reißleine.

Ab März wollen die Wiener Linien mit einer gezielten Bewusstseinskampagne gegen Lärm und störendes Verhalten in den öffentlichen Verkehrsmitteln vorgehen. Ziel ist es, die Fahrgäste zu mehr gegenseitiger Rücksichtnahme zu bewegen. Security-Personal soll künftig verstärkt kontrollieren und bei Bedarf einschreiten.

Klare Regeln, Strafen

Die rechtliche Grundlage dafür liefert die Hausordnung der Wiener Linien, die eindeutig regelt: „Jedes Verhalten, das die ruhige Privatsphäre anderer Menschen nachhaltig stört oder ein pietätloses Verhalten darstellt“, ist untersagt. Wer laut telefoniert, Musik abspielt oder Videos ohne Kopfhörer konsumiert, verstößt gegen diese Regelung und riskiert eine Strafe von 50 Euro. Die Wiener Linien betonen jedoch: „Zunächst weisen unsere Kolleg*innen unsere Fahrgäste aber auf die Einhaltung der Beförderungsbedingungen hin.“

⇢ Langes Suchen bald Geschichte? Wien baut Ladenetz massiv aus!



Weitere Verbote

Neben Lärm und unerwünschtem Musizieren gibt es in den Wiener Öffis noch eine Reihe weiterer verbotener Verhaltensweisen. Untersagt sind unter anderem das Rauchen, das Hantieren mit Feuer sowie der Konsum von Alkohol. Auch das Essen in der U-Bahn, das Mitführen von Fahrrädern, Skateboards, Inlineskates und Scootern sowie das Mitbringen von Hunden ohne Maulkorb und Leine ist nicht gestattet.

Hinzu kommen Verbote für das Ein- und Aussteigen nach erfolgter Abfertigung, das Stehen oder Knien auf den Sitzen, das Betteln sowie das Anbieten und Verkaufen von Waren jeglicher Art. Auch das Führen und sichtbare Tragen von Waffen aller Art ist verboten.

Wer Fahrzeuge oder Anlagen verunreinigt oder beschädigt, muss nicht nur mit der Pauschale von 50 Euro rechnen, sondern hat im Schadensfall die tatsächlich entstandenen Kosten zu tragen.