Langes Suchen bald Geschichte? Wien baut Ladenetz massiv aus!

Wien verdoppelt sein E-Ladenetz – 1.000 neue Ladestellen sollen die Stadt künftig noch engmaschiger versorgen.

Wien treibt den Ausbau seiner Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in den kommenden Jahren entschlossen voran. In Zusammenarbeit mit Wien Energie sollen bis zu 1.000 neue öffentliche Ladestellen im gesamten Stadtgebiet entstehen – darunter zehn zusätzliche Schnellladeparks, an denen mehrere Schnellladestationen gebündelt betrieben werden. Gemessen am aktuellen Bestand bedeutet das annähernd eine Verdoppelung der verfügbaren Ladepunkte im öffentlichen Raum.

Während Nutzerinnen und Nutzer heute im Durchschnitt 400 Meter bis zur nächsten Wien-Energie-Ladestation zurücklegen müssen, soll sich dieser Abstand künftig auf rund 250 Meter verkürzen. „Schon jetzt sind Dreiviertel der Wienerinnen und Wiener umweltfreundlich unterwegs. Die Errichtung der E-Ladestellen in Wien ist zusätzlich zum massiven Ausbau der Öffis und des Radwege-Angebots ein weiterer wichtiger Baustein für umweltfreundliche Mobilität in unserer Stadt“, so Mobilitätsstadträtin Ulli Sima (SPÖ).

⇢ Recycling-Schock: Ist Pfand auf Batterien geplant?



Wiener Ladeinfrastruktur

Zum Stand 2026 verfügt Wien über rund 4.030 öffentlich zugängliche Ladepunkte, von denen zwei Drittel durch Wien Energie betrieben werden. Das Angebot umfasst sowohl Normallade- als auch Schnellladestationen. An einer Normalladesäule mit 11 kW Leistung dauert es etwa fünfeinhalb Stunden, um eine Reichweite von 300 Kilometern zu erzielen.

Schnellladestellen mit 150 kW reduzieren diesen Zeitaufwand auf rund 30 Minuten, während Ultra-Schnellladestationen mit bis zu 400 kW dieselbe Reichweite in etwa 15 Minuten ermöglichen. Das Ausbauprogramm sieht darüber hinaus eigene Ladepunkte für die Carsharing-Fahrzeuge der Wiener Linien unter der Marke WienMobil vor.

Kooperation verlängert

„Mit den 1.000 neuen öffentlichen Ladestellen schaffen wir zusammen mit der Stadt Wien eine weiterhin zukunftsfitte Ladeinfrastruktur“, so Alma Kahler, Geschäftsführerin von Wien Energie. „Wir haben den Bedarf der Elektroautofahrer in Wien immer im Blick und bauen gezielt dort Ladestellen aus, wo sie benötigt werden.“