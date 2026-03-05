KOSMO KOSMO
Arbeitsunfall

Kohlenmonoxid tötet Hotelmitarbeiter

Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

Ein Hausmeister stirbt in einem Osttiroler Hotel – die Ursache des tödlichen Gasaustritts ist noch ungeklärt.

In einem Hotel in Hopfgarten im Defereggental (Osttirol) ist am Donnerstagvormittag ein Hausmeister bei einem Kohlenmonoxidunfall ums Leben gekommen.

Der Mitarbeiter wurde leblos in einem Schacht vor dem Heizungsraum aufgefunden, wie die Polizei bestätigte. Messungen am Unfallort ergaben eine erhöhte Konzentration von Kohlenmonoxid in der Luft.

In Österreich erleiden jährlich etwa 250 Menschen eine Kohlenmonoxidvergiftung, wobei 2024 insgesamt 34 Todesfälle durch das Gas verursacht wurden.

Mehr zum ThemaStunden nach dem Unglück: Auch zweiter Arbeiter erlag seinen Verletzungen

Ursache ungeklärt

Die genauen Umstände, die zu dem tödlichen Gasaustritt geführt haben, sind bislang ungeklärt.

Die Ermittlungen dazu laufen.

