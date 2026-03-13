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Tierrettung

Ungewöhnlicher Kunde: Wildschwein schaut im Einkaufszentrum vorbei

Ungewöhnlicher Kunde: Wildschwein schaut im Einkaufszentrum vorbei
(FOTO: X / Polizei Berlin)
2 Min. Lesezeit |

Ein Wildschwein, ein Einkaufszentrum und eine Polizei, die improvisieren muss – Berlin-Köpenick erlebt einen Einsatz der besonderen Art.

In Berlin-Köpenick hat sich ein Wildschwein in das Allende-Center verirrt – und damit einen ungewöhnlichen Großeinsatz ausgelöst. Wie die Polizei auf dem Portal X mitteilte, wurde das Tier in dem Einkaufszentrum gesichtet. Das gesamte Gebäude wurde daraufhin abgesperrt.

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Kreative Lösung

Die verschachtelte Bauweise des Einkaufszentrums ließ eine Betäubung des Tieres nicht zu. Die Einsatzkräfte griffen daher zu einer unkonventionellen Methode: Aus Paletten wurde ein behelfsmäßiger Gang errichtet, der das Wildschwein durch einen Nebenausgang in den angrenzenden Volkspark leiten sollte.

Wie der Tierpark Berlin mitteilte, gelang es Polizistinnen schließlich – nach eingehender Beratung und mithilfe von Ausrüstung des Tierparks –, das Tier ins Freie zu drängen.

Wie das Wildschwein in das Einkaufszentrum gelangte, ist bislang ungeklärt.

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KO KOSMO-Redaktion
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